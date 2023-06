A Maurizio Marinella il “Premio Margutta: La Via delle Arti” Sezione Moda

Giovedì 8 Giugno 2023, 16:03







Gran successo per la Cerimonia di Premiazione della XVII^ Edizione del “Premio Margutta - La Via delle Arti”, uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali programmati nella città di Roma, ideato nel 2006 dall’Art Director Antonio Falanga, organizzato dalla General Manager Grazia Marino e prodotto da Spazio Margutta. L’iniziativa, organizzata a Palazzo della Cancelleria, patrocinata dalla Regione Lazio, dal Comune di Roma – Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, dall’Associazione Internazionale di Via Margutta, condotta dalla giornalista-moda Cinzia Malvini, viene conferito ogni anno a personalità del mondo della cultura, dell’informazione e della creatività italiana. Il Premio, realizzato dal Maestro orafo Gerardo Sacco, ispirato ai due mascheroni della “Fontana degli Artisti” di Via Margutta, è stato conferito per la Sezione Moda all’eccellenza Made in Italy della cravatta, a Maurizio Marinella Presidente della Storica Maison napoletana. A conferirlo l’Assessore Alessandro Onorato che per il Comune di Roma gode della delega alla Moda. Tradizione, arte, artigianato e cultura, i solidi principi di un’azienda che ha voluto fare dell’eleganza maschile e del vestire, bello e ben fatto, alla napoletana, un vanto di tutta l’Italia. Cronaca politica, grandi inchieste, attenzione costante al territorio fino alle nuove sfide delLa kermesse, oltre a celebrare con il prestigioso “Premio Margutta - La Via delle Arti” i principali protagonisti del mondo della cultura e dell’arte del nostro bel Paese, è ritenuta da sempre una prestigiosa “vetrina” ideata per promuovere le principali realtà imprenditoriali nazionali, alle quali durante l’evento viene conferito il Premio “Italian Style”.

Tre i conferimenti nell’Edizione 2023

Alessandro Onorato - Maurizio Marinella_08155436.jpg" />

ZAHIR Gioielli storico marchio di alta gioielleria che si concentra sull’utilizzo di materiali pregiati come l’oro 18kt, i diamanti, le pietre di colore, le perle e il platino. Tutto nasce nel 1989 a Misterbianco in provincia di Catania, da un’intuizione dell’imprenditore Angelo Belfiore, da un sentimento da esprimere tramite un disegno, per dare forma a un’emozione.

De Vivo dal 1955 a Pompei. Una storia che ha origine prima della Seconda Guerra Mondiale, sessant'anni e due generazioni dopo, la stessa regola vive ancora nei lieviti della pasticceria De Vivo, ubicata tra gli scavi archeologici e il Santuario di Pompei, che ogni giorno offre una produzione di dolci napoletani artigianali fatti con passione e secondo ricette tradizionali con materie prime di alta qualità del territorio che rappresentano la terra Campana.

L'Accademia della Moda e del Design SITAM di Lecce è il Centro di Formazione più importante del Sud-Italia, specializzato nel settore tessile - Abbigliamento, offre competenze professionali nel settore del Fashion Grafic Design, Marketing e Advertising della Moda, fashion Visual Merchandising e settore dell'Haute Couture.