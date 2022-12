Venerdì 30 Dicembre 2022, 07:56 - Ultimo aggiornamento: 08:01

Tre serate già tutto esaurito per uno spettacolo sulle idiosincrasie dell'italiano medio, Tutti Contro Tutti, che circola nei teatri dalla fine della pandemia. Romano verace, 65 anni, tre figli e un'ex moglie, l'attrice Alessandra Moretti, con cui è pubblicamente sul piede di guerra («Devo chiedere l'elemosina per vedere due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo»), Maurizio Battista sarà all'Auditorium della Conciliazione la sera di Capodanno, e in replica l'1 e il 2 gennaio, con una versione speciale del suo spettacolo, «con numeri di illusionismo, musica e dodici tavoli di catering. Le persone che vengono le facciamo stare bene».

Cosa succederà a Capodanno?

«Prima di mezzanotte ci saranno dei numeri di magia, si esibiranno DADO e i Los Locos, dopo mezzanotte non lo so. Ho lanciato un messaggio alla comunità dei comici, chi si trova a passare dalle nostre parti potrà affacciarsi e salire sul palco. Pagati, ovviamente. Sono felice per il tutto esaurito: la gente ci vuole bene. Per un artista datato viene prima l'umanità, poi la comicità».

Perché datato?

«Perché sono un comico cui è successo di tutto».

Si riferisce alla lite con la sua ex moglie?

«Sì, non l'ho mai nascosto. Spesso pubblico video nei quali mi arrabbio con lei: fa parte del mio rapporto sincero con il pubblico. Dico anche troppe verità, forse dovrei trattenermi, ma fa parte del mio carattere. La gente del resto oggi è molto più incazzata, e per farla ridere bisogna entrare in sintonia. La barzelletta su Renzi è capace di raccontarla pure mio zio Luciano, toccare le corde dei sentimenti è un'altra cosa».

Come reagisce la gente ai suoi sfoghi?

«Lei non sa quanti mi scrivono in privato. Io ho tanti problemi, e nemmeno piccoli, ma ci sono padri separati costretti a tornare a dormire dalla loro stessa madre. Mi viene un groppo in gola solo a dirlo».

Da comico si sente libero?

«Dicono che siamo diventati tutti più permalosi, ma dipende. Io faccio un pezzo sul Covid, 45 minuti pro vaccini, e lo faccio da un anno, quando il tema era più sensibile. Nessuno ha mai rumoreggiato in sala. L'anno scorso me l'avevano chiesto per Sanremo: gliel'ho mandato, ma non è gente coraggiosa. Non lo hanno preso».

Chi non lo ha preso? Amadeus?

«Non faccio nomi. Io il pezzo l'ho mandato e l'ho pure scorciato. Era un monologo polemico ma costruttivo. Ma evidentemente preferiscono le solite quattro cavolate. Io penso che si possa dire tutto, dipende da come appoggi le cose. Se fai il saccente, sei fregato. A Sanremo chi ha toppato lo ha fatto perché faceva il fenomeno da baraccone».

Si riferisce a Checco Zalone?

«No, Zalone è coraggioso e intelligente, dice quello che pensa e si piglia la critica. Leviamo Zalone da tutti gli altri e dalla loro robetta mediocre».

Il suo 2022: bilancio?

«Lavorativamente top, amicizia top, sentimenti e famiglia flop. Non mi nascondo».

Cosa spera per il 2023?

«Lavorativamente dovrei fermarmi, ho tanti impegni. Il 10 sarò a Rio de Janeiro per due settimane a girare A Rio a Rio, un programma sul Brasile che il turista non esplora: se volevo vedere culi e sise restavo a Roma, invece pranzerò nelle favelas, cucinerò con le signore locali, vedrò cose interessanti. Due puntate lunghe per la Rai, o più brevi per la piattaforma. Vediamo».

E il cinema?

«A giugno finalmente firmerò la mia regia, insieme a Roberto Boribello dei Los Locos. Non voglio dire molto, ma sarà un film di Natale ambientato nel west. Produco io con Ballandi».

Arriva tardi alla regia. Perché?

«Mio padre aveva un bar, non era Mastroianni. Sono un autodidatta, ho imparato anche sbagliando. Certo se mi fossi aperto un bar avrei avuto vita più facile. Ma per fortuna imparo in fretta».

LOL: le piacerebbe farlo?

«Se non lo fai per i soldi, per cosa lo fai? Andare là a far finta di non ridere, sprecare i tuoi pezzi, e alla fine non ti porta a niente. A Lillo, che gli ha portato? Il tormentone Io so' Lillo, e poi? Forse ai giovani comici può servire, ma noi grandi è meglio che ce lo risparmiamo. Alle piattaforme, invece, conviene. Hanno così bisogno di contenuti che prenderebbero tutto, pure la comunione di mio cugino».



Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4. Domani ore 22, domenica 1 gennaio ore 17,30 e lunedi 2 ore 21