Domenica 16 Aprile 2023, 09:51

Henry Moore al Forte di Belvedere in posa col magnifico sfondo di Firenze, cornice della mostra delle sue sculture monumentali inaugurata dalla principessa Margaret d'Inghilterra e dal presidente Giovanni Leone. Gino Marotta, lo sguardo ispirato da esploratore dei nuovi linguaggi. Giacomo Manzù, ottantacinquenne, nel suo studio ad Ardea. Tre foto di tre grandi artisti del Novecento, fermati, nel 1972, dall'obiettivo di Massimo Capodanno. Si apre con quest'omaggio al mondo dell'arte la mostra Retrospettiva. Massimo Capodanno, dedicata al fotografo e giornalista romano, scomparso lo scorso anno, a 77 anni, e allestita (fino al 18 maggio) a Positano, città che, dopo il matrimonio con Nicoletta, figlia di Giulio Rispoli, fotografo come lui e anima della storica Buca di Bacco, aveva eletto a città adottiva. In esposizione 150 scatti iconici, dal 1969 (l'anno dell'apprendistato a Londra, nello studio di Jeff Vickers, come assistente a fotografi di moda e pubblicità come Mark Hamilton e Duncan Willet) ai suoi ultimi giorni.



L'ARCHIVIO

Li aveva selezionati lo stesso Capodanno che, durante la pausa forzata del lockdown, aveva avviato la sistemazione del suo ricchissimo archivio fotografico, costruito da curioso osservatore di un mondo in continuo mutamento. «Papà stava pensando ad una mostra che mescolasse le migliori immagini fatte come fotoreporter dell'Ansa e del Messaggero con quelle realizzate nella sua vita privata svela il figlio Nicola - Aveva la capacità di trovarsi sempre al posto giusto e nel momento giusto.. Ha raccontato la storia e i costumi di un'epoca, mettendo sempre al centro la persona, e così abbiamo deciso di lasciare il titolo, Retrospettiva, che aveva scelto per riassumere il lungo viaggio tra cronaca, cultura, spettacolo, compiuto con la sua inseparabile compagna: la macchina fotografica». Ecco scorrere sulle pareti dell'Ufficio Turistico Luca Vespoli (il Comune di Positano ha patrocinato la mostra), fatti e personaggi narrati da protagonista. «Sempre davanti in prima fila a raccontare giorno dopo giorno la storia degli anni di piombo, delle stragi, del compromesso storico, di politici e presidenti ricorda Luigi Contu, direttore dell'Agenzia Ansa, che firma la prefazione del raffinato libro-catalogo edito da Nero - C'è la storia del nostro Paese con le sue mille contraddizioni. Massimo è stato testimone di tutto questo senza mai tralasciare il suo grande amore per l'arte che emerge con forza e malinconia negli scatti dedicati ai grandi protagonisti del cinema, del teatro, della televisione».



IRONICA

Ecco Raffaella Carrà, ironica e seducente, con l'ombelico scoperto in tv; l'Eduardo pensoso, colto nel camerino in una pausa del Berretto a Sonagli messo in scena a Roma nel 73; Monica Vitti, malinconica e bellissima; Carla Brait, spiritosa Venere di colore vestita solo di gioielli; Marcello Mastroianni che fa le corna al paparazzo di turno. Ed ecco il cadavere di donna che galleggia nelle acque di Ustica dopo la tragica strage del 1990: scatti drammatici che hanno lasciato il segno e per i quali Capodanno ha ricevuto riconoscimenti internazionali. Infine, il diario positanese, vip come Sergio Leone, Shawn Phillips, Lindsay Kemp, Anthony Quinn, Philippe Leroy accanto ad umili pescatori, ragazze in topless, scugnizzi, zampognari e madonne in processione. Ultimo frame: un gabbiano, sorta di autoritratto interiore di un poeta dello sguardo che, come Massimo ha scritto in alcuni versi, voleva «librare libero verso altri cieli, altri mari, altre sponde».