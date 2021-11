Giornata contro la violenza sulle donne, una scultura di Marco Manno a Nemi

Una scultura contro la violenza sulle donne. L'ha commissionata il Comune di Nemi a Marco Manzo, visual artist, tatuatore, scultore, designer e piercer di fama internazionale. Manzo la presenterà in occasione della Giornata per l’Eliminazione della Violenza Sulle Donne del 25 novembre.

L’inaugurazione da parte del Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, alla presenza dell’artista, avverrà il 24 novembre e l’opera pubblica verrà acquisita su commissione dal Comune in collaborazione con la Pro Loco. L’artista romano ha molto a cuore questo tema: alla 58.ma Biennale d’Arte di Venezia, all’interno del Padiglione Guatemala, ha esposto come artista invitato dalla curatrice Stefania Pieralice, la sua installazione monumentale “Il Muro del Silenzio", opera di denuncia verso la violenza sulle donne ed il femminicidio, in Sudamerica e nel mondo. Inoltre, l’Ambasciata d'Italia a Kabul ha acquisito l’opera di Manzo “Evoluzione di una donna tatuata”, a simboleggiare l’importanza della figura femminile nei dialoghi di pace.

Durante la cerimonia inaugurale verrà letto il “Manifesto dello Stile Ornamentale”, primo Manifesto del tatuaggio come forma d’arte. Marco Manzo ha già realizzato per Nemi “La mano dei desideri”, opera bronzea dedicata agli innamorati, collocata nel centro storico in un angolo panoramico che affaccia sul lago “specchio di Diana”.

Marco Manzo è celebre nel panorama artistico nazionale e internazionale. Al Maxxi e Macro di Roma, sono state presenti le sue opere come: ‘’Espressione d’arte contemporanea ed alta moda’’, con la grande mostra ‘’Tattoo Forever’’, evento che oltre ad aver avuto il contributo di Achille Bonito Oliva, l’ha visto in veste, non solo di artista, ma anche di curatore ha legittimato insieme ai Beni Culturali, al Comune di Roma ed al Museo d’Arte Contemporanea il tatuaggio come nuova forma d’arte.