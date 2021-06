“Maratona del sorriso 2021”, domani ultima tappa a Roma per correre in soccorso della pediatria del Policlinico Umberto I

Domani l’Associazione “Teniamoci per Mano Onlus”, sarà presente per l’intera giornata presso Piazza Testaccio, a Roma, per il momento culminante della tappa romana della “Maratona del Sorriso 2021”, partita lo scorso 10 maggio e che ha visto diverse città italiane coinvolte.

Finalmente l'evento sarà in presenza per una manifestazione che si è svolta soprattutto attraverso i canali digitali: «Il programma della giornata è vasto – ci spiega Giulia Zazzaro, coordinatrice del distretto di Roma di Teniamoci per Mano onlus – e coinvolgerà, dalle 10.30 alle 21.00, diversi nostri clown volontari. Tra le principali attività ci saranno: la lettura espressiva con parodia; le improvvisazioni; un momento creativo realizzato con lenzuoli e pennarelli in cui saranno protagonisti i bambini presenti; il teatrino delle marionette».

L'obiettivo dell’iniziativa nazionale è quello di raccogliere fondi attraverso la piattaforma GoFundMe circa 75 mila euro per acquistare macchinari sanitari, necessari agli Ospedali di tutta Italia: letti elettrificati, mascherine FitLife SE, poltrone del sorriso, elettrocardiografi, tavolini servitore, dispositivi per test Feno e lampade Phototeraphy System. Inoltre, i fondi saranno utilizzati per realizzare iniziative quali “Spiagge senza barriere”, dedicata ad aprire le spiagge ad anziani e diversamente abili, e “Giostre del sorriso” per attrezzare spazi sicuri per il gioco. L’obiettivo della tappa romana è l’acquisto di 2 Elettrocardiografi portatili che verranno donati al reparto di ematologia pediatrica del Policlinico Umberto 1.

«È la prima maratona che organizziamo in dieci anni. Abbiamo sempre organizzato raduni nazionali ma con l’emergenza Covid abbiamo inventato questo tipo di iniziativa perché, pur non potendo accedere agli ospedali vogliamo fare la differenza con l’utilizzo del web e dei social – spiega Eduardo Quinto, responsabile nazionale dell’Associazione – Auspichiamo un’ampia partecipazione. Ogni delegazione ha presentato un progetto, come ad esempio la donazione di un’attrezzatura medica o l’organizzazione di attività di volontariato, e ogni iniziativa contribuirà all’obiettivo finale della Maratona».

Il tutto culminerà con la festa finale, dal 19 al 25 luglio. «Per i bambini è fondamentale il supporto della terapia del sorriso, la clownterapia, soprattutto se viene applicata ad un paziente cinque giorni su sette. Studi scientifici lo confermano. I nostri clown dottori, chiamati così perché si muovono in contesti ospedalieri – chiosa Eduardo Quinto – hanno una formazione continua e un bagaglio molto vasto: giocoleria, musica, ballo. Più sono ampie le competenze di un clown e maggiore è la capacità di stupire chi ha davanti e creare così il necessario clima di empatia».