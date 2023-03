Una prima da sogni "materni" al Quirino: parterre di celebrità per "La madre" con Lunetta Savino

Alla corte di Lunetta Savino. Cosa non si fa per godersi una delle interpreti più simpatiche e versatili della scena italiana. Il grande storico teatro di via delle Vergini sembrava brillare un po’ di più ieri sera. L’atmosfera echeggiava i toni della festa. Un via vai di celebrità ha riempito l’aria del foyer accentuando quell’anima bohémien che contraddistingue il Quirino. La prima che ha raccolto in sala amici e colleghi è quella de “La Madre”, opera di Florian Zeller che il regista Marcello Cotugno disegna su misura per la Savino, che intreccia tic e nevrosi, manie e ansie sul tema (attualissimo) dell’amore materno e delle sue possibili derive patologiche. Come non capirla e assecondarla, allora. Con lei, sul palco, Andrea Renzi, Chiarastella Sorrentino e il giovane Niccolò Ferrero, che in camerino ha trovato la sorpresa di mazzi di rose rosse. Un cast che funziona e che strappa gli applausi. In platea sono tanti gli attori e i registi, una bella fetta di mondo dello spettacolo. Chi si ferma al bistrot per un aperitivo e chi si saluta tra i corridoi della sala. L’attesa è tutta per le attrici. Bellezze e classe. L’euforia è nell’aria. Arriva, con la sua naturale eleganza casual chic Vittoria Puccini, una calamita per flash e selfie. Bella (d’una bellezza al naturale, verrebbe da dire) Barbora Bobulova che scherza con la collega Miriam Dalmazio, molto amiche della Savino, con cui hanno diviso il set della fiction di successo targata Rai1 “Studio Battaglia” sulle agguerrite avvocate.

Sfila con l’innata energia Claudia Campagnola. Riflettori su una divertita Debora Caprioglio, con la sua aura di charme. E Alessia Fabiani. Scambio di saluti e battute per la simpatica Federica Cifola. E ancora Paola Quattrini, frizzante ed estrosa, Tullio Solenghi, Laura Lattuada in outfit bon ton. Si vede anche Alda D’Eusanio, habituè del teatro. Inconfondibile, eterno ragazzo, Giulio Scarpati (una lunga carriera televisiva da “Medico in famiglia” proprio al fianco di Lunetta Savino) con la moglie, la scrittrice, regista e sceneggiatrice Nora Venturini. Splendidi, ancora, il seducente Giorgio Marchesi con la moglie, l’attrice Simonetta Solder. L’attore Marco Aceti fa il suo ingresso e non può che catturare gli occhi di tante fan. Attesi, ancora, un maestro del cinema come Marco Bellocchio e la raffinata collega Francesca Comencini. Sorridenti, Fausto e Lella Bertinotti. E quando Lunetta Savino conquista la scena, gli applausi partono spontanei. Gran finale dopo-teatro, cena gourmet per tutta la compagnia al ristorante di via Minghetti.