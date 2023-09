Roma, pizza, celebrità e tifoserie, scoppia la Lukaku-mania in terrazza

Chissà che non entri nella tradizione romana il detto “mordi Lukaku”, oppure “un Lukaku da mordere”. Ma anche, “che buono questo Lukaku”, e persino “uno spicchio di Lukaku”...Insomma, ne verrebbero delle belle. Quello che è sicuro è che da ieri sera si può gustare anche una sana pizza Lukaku. Farine, impasti, lieviti raffinati e croccantezze cosparse di ingredienti sopraffini. Un trionfo di sapori per palati (e cuori) giallorossi. Et voilà, a Roma esplode la Lukaku-mania anche a tavola, direttamente dal forno a legna. Con birra, pizza e gelato, per il campione Romelu Lukaku non poteva mancare anche la tonda per eccellenza, già osannata come “Pizza Rome-Lu”.

Dopo quella per Josè Mourinho che fu creata e composta come una sinfonia all’arrivo nella capitale dell’allenatore, il pizzaiolo romano Daniele Frontoni, ha pubblicato sul suo canale instagram la ricetta acqua e farina, che celebra l’ultimo grande acquisto giallorosso: il nuovo gladiatore Romelu. E per lui la festa è andata in scena, sulla terrazza privata più grande di Roma, in via Assisi, nel quartiere Appio Tuscolano.

Tanti i personaggi dello spettacolo (e tifosi, ça va sans dire) che sono arrivati per l’occasione.

Non si perdono la serata i maestri gelatieri Cristian Monaco ambasciatore del gelato nel mondo, insieme al fratello Andrea Monaco. Ma qual è il segreto della pizza Rome-Lu? «Per il nuovo attaccante dell’AS Roma, gli ingredienti sono - spiegano dalla cucina - mozzarella, patata sfragnata, che in romanesco vuol dire “pestata”, rosmarino, buccia di patata fritta e salsiccia vegetale, quella ‘Beyond Meat’ di cui sono azionisti anche Leonardo Di Caprio e Bill Gates e per cui Romelu è stato illustre testimonial». Meglio di così.