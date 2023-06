Libri, incontri, spazio: la Luiss guarda al futuro tra economia e diplomazia

Pomeriggi tra economia e diplomazia. Nella bella cornice di Villa Blanc, a via Nomentana, la Luiss ospita la presentazione del libro “Il futuro delle banche – vigilanza e regolazione nell’Unione Bancaria Europea” di Stefano Lucchini, Chief institutional affairs and external communication officer di Intesa Sanpaolo, e Andrea Zoppini, avvocato e professore ordinario di diritto privato presso l’Università Roma Tre.

Alimentano il dibattito Paola Severino, vice presidente Luiss, suor Alessandra Smerilli, segretario dicastero Servizio Sviluppo Umano Integrale, delegata Commissione Vaticana Covid 19, Paolo Scaroni, presidente Enel e AC Milan, Fabrizio Palermo, amministratore delegato Acea, Emanuele Orsini, vice presidente per Credito, Finanza e Fisco Confindustria e il conduttore televisivo Vittorio Brumotti. Modera Jole Saggese.

Tra il pubblico ci sono Pasquale Salzano, presidente Simest, Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato e Vito Cozzoli, presidente Sport e Salute. «Il vero tema – commenta Lucchini - è non lasciare nessuno indietro.

Applausi a fine incontro. In mattinata, sempre alla Luiss, in agenda l’appuntamento "Italia e Francia: insieme per affrontare le grandi sfide europee". Sesta edizione dei Dialoghi Italo–Francesi su scambi bilaterali per un’Europa più competitiva, più sicura tra spazio, difesa e tecnologia e sull’autonomia energetica. Lu.Qua.