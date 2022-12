Achille Lauro, Ferzan Ozpetek, Elena D'Amario contro il bullismo nello show di Luca Tommassini

Il lungo red carpet di Natale ha adornato l’Auditorium Conciliazione nella parata di stelle che ha illuminato il ‘Flash Show’ di Luca Tommassini, direttore del progetto artistico realizzato con il ‘Centro Nazionale contro il Bullismo - Bulli Stop’. Un Christmas Party contro il bullismo, tematica cara al coreografo e ai tanti volti che hanno riempito lo stage all’ombra di San Pietro, i cui proventi sono stati destinati al Centro presieduto dalla Prof.ssa Giovanna Pini. Spettacolo unico, primo capitolo d’un percorso artistico irripetibile, provato a distanza dai tanti che vi hanno preso generosamente parte e che si sono esibiti d’innanzi ad un pubblico trasversale. “Il “flash-show” – ha spiegato Tommassini – ha rappresentato ciò che avevo nel cuore: un regalo alle vittime di bullismo; regalo che faccio anche al bambino che sono stato ed alle cicatrici che ancora porto. Ringrazio il Centro e la prof.ssa Pini che tanto fanno per i ragazzi che subiscono questo dolore”. Parole sentite a cui fa eco la Pini: “Ogni anno arrivano richieste d’aiuto da parte di vittime di bullismo e cyberbullismo, con percentuale in crescita. Siamo impegnati in prima linea perché non è facile esternare un dolore come questo”.

Tanti gli ospiti che hanno preso parte all'evento aperto dalla Banda dei Carabinieri che ha intonato un classico di natale seguito dall'inno d'Italia, per poi far spazio a Paolo Ruffini, Carolyn Smith, Francesca Barra, Beppe Fiorello, Karma B, Giancarlo Commare esibitosi in uno stralcio del musical 'Jamie', Giuliano Sangiorgi, Raoul Bova, Maria Grazia Cucinotta, Elena D’Amario, la Famiglia De Florio, Alex Di Giorgio con Moreno Porcu pronti per la finale di 'Ballando con le Stelle', Maurizio Di Maio, Katia Follesa, Leo Gassmann che ha aperto il palco con un'esibizione chitarra e voce e il regista Paolo Genovese, mentre nel parterre anche la psicologa e psicoterapeuta Maddalena Cialdella, seguita da Priscilla Drag e dalla coppia Antonio Mezzancella e Georgia Manci. Presenti onstage Giggs K Gole, Jago, Marco Lodola che ha realizzato la locandina dell’evento, Vladimir Luxuria applaudita dalla platea, Milena Mancini e Vinicio Marchioni con delle sentite letture a tema, Alessia Marcuzzi, Simone Nolasco, Ferzan Ozpetek con la sua testimonianza applaudita dal pubblico.

E poi ancora, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta con il loro piccolo Romeo Maria, Alessandro Preziosi, Angelo Recchia, Renzo Rubino che ha accompagnato al pianoforte gli interventi dal vivo sul palco, Francesco Sole, Virginia, Claudia Gerini, Tommaso Stanzani, Luca e Alba Trapanese, Matteo Valentini e Michelangelo Vizzini, a cui si sono aggiunte le performance e gli interventi speciali, primo tra tutti quelli di Matteo e Andrea Bocelli arrivato via web e poi il sostegno a distanza di Milly Carlucci, Alessandro Gassmann, Eros Ramazzotti, Gianmarco Tamberi e Luca Ward, per un evento speciale firmato dal coreografo insieme a Sonia Soldera e Marialaura Papa. Infine grande accoglienza per la performance live di Achille Lauro che ha chiuso la seconda parte della serata.