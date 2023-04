Con Lillo & Greg un red carpet da rebus

Torna in scena il thriller tutto da ridere “Il mistero dell’assassino misterioso”, scritto dall’inossidabile coppia composta da Pasquale Petrolo e Claudio Gregori. Quello di Lillo&Greg è un felice ritorno in scena, suggellato da una prima d’eccezione al teatro Olimpico dove l’entusiasmo dei tanti amici era equiparabile a quello del pubblico di appassionati accorsi fedeli. Inaspettatamente presente la fascinosa Ilaria Spada, arrivata a piazza Gentile da Fabriano per godere di qualche ora di spensieratezza ma senza l’amato Kim Rossi Stuart impegnato su un set. L’amico Giampiero Ingrassia è arrivato con Veronica, pronto a ridere alla raffica di battute dell'affiatato cast. Insieme alla coppia di autori Lillo&Greg si sono alternati sul palco tra continue gag e svariati colpi di scena i bravi interpreti Vania Della Bidia, Marco Fiorini, Giulia Ottonello e Luca Intoppa, tutti in puro british style grazie ai costumi ideati da Nicoletta Fattibene. Edoardo Leo entrava cercando inutilmente di schivare i fotografi, Anna Falchi era con Andrea Ruggero e Paola Tiziana Cruciani di recente in scena al teatro di via Taranto con ““Ormonella” prendeva posto in sala. Subito dopo il suo arrivo si riconoscevano Max Paiella, Raffaello Corti nel cast di Supermagic, Maria Monsè e il regista Volfango De Biasi. Tra le appassionate della comicità ecco anche Roberta Ammendola, Claudia Campagnola con Piji, mentre Simone Colombari che nel 2000 era nel cast dello spettacolo ora in scena chissà che non abbia ripassato mentalmente le divertenti battute. Monica Leofreddi entrava con il marito Gianluca Delli Ficorelli e l’interprete Sara Ricci ritirava al botteghino il suo posto in prima fila. Paola Minaccioni e Anna Pettinelli hanno brindato con amici, prima di accomodarsi nel teatro seguiti da Stefano Pantano e Carolina Rey. Sul palcoscenico ha così preso vita un algido maniero delle campagne inglesi dove è stata uccisa un’anziana contessa. Insieme ad un misterioso maggiordomo, un investigatore metodico, un’infermiera dal bizzarro passato e una stravagante famiglia di sospettati “Il mistero dell’assassino misterioso” coinvolge e travolge il pubblico: c’è tempo fino al 14 maggio per apprezzarne l’irresistibile comicità.