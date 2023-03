Roma, contro il sovraindebitamento l'iniziativa al Campidoglio «Liberi dai debiti»

Si è svolta oggi martedì 7 marzo nella Sala del Carroccio in Campidoglio l’iniziativa «Liberati dai debiti: consulenza sul debito e supporto psicologico gratuiti alle persone in crisi da sovraindebitamento», promossa dal Municipio Roma II con l’Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore».



Un evento informativo pensato per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sul fenomeno del sovraindebitamento e per segnalare i nuovi servizi ‘debt advice’ attivati sul territorio grazie al Protocollo d’Intesa recentemente sottoscritto dall’Associazione e dall’Ente Locale per rispondere alle emergenze e ai bisogni di assistenza, consulenza, ascolto e sostegno alla cittadinanza e promuovere - a similitudine di quanto avviene in numerosi paesi della Comunità Europea - la rete di interventi rivolti a tutti i soggetti che versano in una situazione di reale difficoltà economica da sovraindebitamento. Un problema particolarmente rilevante nel nostro Paese, in un momento storico in cui le ripercussioni della pandemia, l’inflazione e il caro bollette incidono sulla vita di persone e famiglie.







Secondo la Banca d’Italia il 30% delle famiglie sono in stato di sovraindebitamento. Ma si tratta di un dato statistico che comprende anche le persone in condizioni di povertà assoluta e che si basa sul paniere di consumi. Per l’Associazione «I Diritti del Debitore» i numeri sarebbero realisticamente ben più alti. Durante l’incontro, sono state presentate le varie attività gratuite di consulenza sul debito sui temi economici, legali e sociali dedicate a famiglie e imprese. È inoltre prevista l'erogazione di un supporto psicologico qualificato e specializzato. I servizi verranno erogati, via web, da professionisti della Rete dei Diritti del Debitore.







La richiesta dovrà essere fatta compilando una scheda reperibile sul sito www.idirittideldebitore.com. «La Crisi da Sovraindebitamento e di Insolvenza ha assunto nel nostro Paese la dimensione di un fenomeno sociale che incide sulla ripresa economica e comporta importanti conseguenze psicologiche», ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore» Salvatore Alessandro.



«Parliamo di oltre il 30% di famiglie italiane sovra-indebitate e di ben 3mila pratiche portate in Tribunale solo dalla nostra Associazione negli ultimi quattro anni. Si tratta di un problema sociale, profondo ed esteso di cui a farsi carico dev’essere lo Stato, il welfare, le politiche pubbliche perché affrontare questa criticità significa innanzitutto contrasto alla povertà, all’usura, al suicidio. Oggi, grazie al Municipio Roma II, siamo in grado di mettere in campo tutto il nostro know how per dare delle risposte concrete alle famiglie e alle piccole e medie imprese in crisi da debito e confidiamo che la collaborazione avviata su questo territorio si possa estendere ulteriormente rendendola accessibile in ogni zona d’Italia».



«Tra i principali compiti di un’istituzione territoriale rientrano un'attenta lettura dei bisogni e delle esigenze della cittadinanza e l'individuazione delle possibili misure volte a risolvere o alleviare situazioni di disagio e fragilità», ha affermato il Vicepresidente e Assessore al Bilancio e Patrimonio del II Municipio Emanuele Gisci.





«Nell'ambito della tutela e del sostegno alle famiglie, il Municipio Roma II è impegnato nel valorizzare e implementare i servizi presenti sul territorio per il contrasto alle povertà e in favore dei cittadini e delle attività in difficoltà economica che riguardano, purtroppo, anche territori considerati fino ad oggi benestanti.ad aver colto il problema e ad essersi fatto carico di questa criticità, siglando un protocollo d'intesa che mira a fornire strumenti idonei e risposte fattive ed efficaci, grazie alle nuove sedi aperte al pubblico già attive sul territorio e alla professionalità degli operatori messi in campo dall’Associazione ‘I Diritti del Debitore’ con cui siamo estremamente felici di collaborare».

Presenti all'evento, oltre ai vertici istituzionali del Municipio e all'Associazione promotrice, anche illustri personalità politiche, a partire dal Capo Segreteria Tecnica del Vice Ministro della Giustizia On. Fiammetta Modena, i Senatori On. Cecilia d’Elia e Avv. Francesco Paolo Sisto, il Deputato del Parlamento europeo On. Aldo Patriciello, la Responsabile del registro organismi del Ministero della Giustizia Dr.ssa Stefania Fabrizio e l’Ass.re al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale Tobia Zevi.

Tutti d’accordo nel sostenere la necessità di un ruolo attivo delle istituzioni nella lotta al fenomeno e della responsabilità psicosociale che la politica riveste in questa direzione. E poi, i magistrati come Marisa Acagnino che hanno spiegato la legislazione in materia e descritto quello che avviene nei tribunali di tutta Italia rispetto ai moltissimi casi e procedimenti in atto, restituendo una fotografia ancor più puntuale della situazione. Fondamentale l’intervento degli esperti del settore che con la loro presenza hanno contribuito a delineare le caratteristiche e la portata del problema, e in particolare le conseguenze a livello economico e psicologico e le possibili soluzioni da adottare e in molti casi già adottate.





Tra gli altri: la psicologa psicoterapeuta Angela Alessandro, i Dottori commercialisti Giuseppe Gianfreda (referente Organismi segretariato sociale regione Puglia), Alessandro Liana (coordinatore Organismi segretariato sociale regione Friuli Venezia Giulia) e Lucio Esposito Lavina (referente Organismi segretariato sociale regione Sicilia e coordinatore Organismi segretariato sociale di Roma), l’Avv. Alvise Fontanin (coordinatore Organismi segretariato sociale regione Veneto) e Giampaolo Borgo, responsabile della sede operativa segretariato sociale di Primavalle. E poi, i tanti cittadini presenti, che hanno partecipato numerosi manifestando l’attenzione e l’interesse alla tematica e confermando gli scopi di un’iniziativa ideata proprio con l’obiettivo primario di informare e di fornire ascolto e supporto ai bisogni della cittadinanza. In conclusione dei lavori, sono state ribadite le ulteriori finalità della collaborazione tra il Municipio Roma II e l’Associazione Nazionale «I Diritti del Debitore» che prevede, tra l'altro, la realizzazione di progetti congiunti e condivisi finalizzati alla conoscenza, formazione, educazione e sensibilizzazione della popolazione e delle aziende del territorio in merito a tutti gli strumenti e le opportunità offerte in favore dei soggetti che si trovano incolpevolmente in situazioni di disagio e di grave crisi debitoria.

Per questo, saranno promossi corsi di formazione, convegni, seminari e ogni altra iniziativa volta all'educazione della cittadinanza in materia di gestione economica delle risorse finanziarie, anche organizzando incontri presso gli istituti scolastici del territorio.