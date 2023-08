Le stelle del Cinema illuminano il red carpet

Un mare di cinema al 20esimo “Magna Graecia Film Festival”, kermesse di opere prime e seconde diretta da Gianvito Casadonte, con la partecipazione di un nutrito parterre di star della romanità che, in trasferta sulla costa ionica, sfilano sul red carpet accanto a celebrità da Oscar. Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini presentano gli ospiti sul palco, flash per la madrina Ivana Lotito. Tantissimi i premiati con l’ambita “Colonna d’Oro”, gli award della Calabria Film Commission, consegnati dal commissario straordinario e stilista Anton Giulio Grande, e del neonato “Food Feast”, che omaggia il territorio e le sue eccellenze gastronomiche. Matteo Garrone fa il bagno di ammiratori, Sergio Castellitto e Marco Bocci non rinunciano ad una pausa relax in spiaggia così come Riccardo Scamarcio. La bella Rocío Muñoz Morales, invece, raggiunta da Pilar Fogliati scherza con gli spettatori. Si concedono ai selfie dei fan i registi Giovanni Veronesi, Daniele Ciprì e Maurizio Nichetti, ecco Matteo Paolillo. Li seguono il fondatore di Eataly Oscar Farinetti e la cantautrice Levante, che incanta con la sua voce.

Special guest Susan Sarandon che, protagonista di una masterclass moderata da Silvia Bizio, riceve il premio alla carriera.

Ci sono Darko Peric, Marescotti Ruspoli e Carlotta Gamba, Leonardo Metalli, lo sceneggiatore Emanuele Milasi, Fabio Mollo, Antonia Liskova. Le “Vele del successo” vanno al giovane cantante Gianmaria e all’attrice Federica Pagliaroli. Talk visibili sulla piattaforma MyMovies, tre le sezioni della rassegna cinematografica. La giuria del concorso italiano, composta dal presidente Marco D’Amore, Sveva Alviti e Ivan Carlei di Rai Fiction, ha premiato il film “Primadonna”, di Marta Savina e con Claudia Gusmano, che conquista pure la statuetta per la sceneggiatura e i consensi del pubblico. Per la miglior regia vince “La lunga corsa” di Andrea Magnani, best actor Paolo Pierobon per “La caccia”. Fioccano le storie su Instagram e i “post” al sole fanno il pieno di like. I giurati dei documentari Susy Laude e Claudio Casazza, guidati da Ciprì, scelgono “La timidezza delle chiome” di Valentina Bertani. Nella categoria internazionale trionfa “The quiet girl” di Colm Bairéad, menzione a “Plan 75” di Chie Hayakawa dopo il voto della giuria formata da Enzo Sisti, che la presiede, Angela Baraldi e Carlo Siliotto. Brindisi, soddisfazione e applausi interminabili durante la serata conclusiva della manifestazione.