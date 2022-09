Laura Biagiotti torna a sfilare in Campidoglio: grazie al brand ora inizierà il restauro della Fontana della Dea Roma

Opulenza artistica, il bon vivre e la grande bellezza cinematografica convivono armoniosamente nella collezione ‘Amor per Roma’ che Laura Biagiotti ha mandato in scena a piazza del Campidoglio, alternando la leggerezza delle pietre che, per magia alchemica, si sciolgono dell’acqua delle fontane con l’energia rigenerante del golf, un mondo a cui il brand capitolino è particolarmente legato. Ad aprire la sfilata la top model brasiliana Isabelì Fontana.

Laura Biagiotti torna in Campidoglio

La maglia, tratto distintivo del marchio, viene lavorata con punti e intrecci scolpiti come bassorilievi. Stampe, forme e decori si mischiano nel melting pot culturale che da sempre identifica la Città Eterna. La palette cita l’ampia gamma delle sfumature di Roma filtrate dal sole e dal tempo. Toni in dissolvenza che vanno dal rosa all’ocra, fino ai toni giallo, fuxia, arancio e viola dei tramonti sui Fori. Il bianco grezzo del travertino incontra i riflessi d’oro delle cupole e i chiaroscuri delle architetture virano fino al contrasto bianco-nero. L’iconografia della città è rappresentata da stampe di architetture, ispirate ai lavori di Carlo Labruzzi, il grande vedutista romano settecentesco) e da composizioni di marmi, impresse su chiffon, satin e taffettas. Pietre miliari, scene di vita agreste, rovine di antichi splendori compongono puzzle stampati su abiti leggerissimi, dall’iconica linea a bambola con le balze, si alternano a cappe avvolgenti, gonne voluminose o semplici completi pantalone di satin nei colori tenui e intrisi di rosa, giallo e ocra delle aurore e dei tramonti romani. L’artigianalità dei favolosi anni della Hollywood sul Tevere viene custodita nelle lavorazioni sartoriali.

La collezione

La collezione gioca su linee e dimensioni in 3D, quasi un metaverso: ampie, avvolgenti e scivolate negli abiti lunghi e lunghissimi, smilze, aderenti nei corti e cortissimi. Il brand capitolino celabora il binomio Moda-Sport con un nuovo paradigma, incontrando gli stilemi del golf con lo stemma con il monogramma “LB Golf”. Campeggia su cardigan e micro pull a coste e trecce di cashmere bianco-Laura; è ricamato in oro sui blazer e i completi di primavera e dà forma al corpino dell’abito lungo da sera in crêpe indossato dalla top model Isabeli Fontana che apre la sfilata. L’eleganza del golf invade il guardaroba e una nuova green attitude trascende le stagioni per donne vincenti, romantiche, indipendenti che affrontano la competizione della vita con passione e senza timore di esaltare la femminilità. Anche gli accessori citano il golf: baschi in tutti i colori della collezione in leggerissimo filato cashmere e mocassini con la fibbia dorata e la nappa passano dal green alla quotidianità.

Le parole di Lavinia Biagiotti

«Tornare in Piazza del Campidoglio, con un format innovativo, mostra che la moda, come Roma, ruota attorno a qualcosa che supera il tempo e le generazioni, li plasma e li ricrea in visioni inedite», Lavinia Biagiotti Presidente e CEO di Biagiotti Group. L’evento è un dialogo mai tessuto prima tra moda, arte, cultura e golf. È la nascita uno stile nuovo fatto di ricerca e sostenuto dall’attitudine del brand a costruire bellezza non solo con la moda, ma anche con atti di mecenatismo e con la creazione di valore sul territorio.

Moda e arte

Infatti il brand finanzierà l’intervento di restauro della Fontana della Dea Roma sulla Piazza del Campidoglio, addossata alla scala di accesso a Palazzo Senatorio, sarà realizzato grazie all’atto di mecenatismo del Gruppo Biagiotti e di Intesa Sanpaolo. I lavori, che avranno una durata presunta di 150 giorni, saranno diretti dalla Sovrintendenza Capitolina e realizzati dalla Re.Co. Restauratori Consorziati. La sfilata ha anticipato un evento che nel 2023 si svolgerà per la prima volta nella storia in Italia, a Roma: la Ryder Cup, il torneo di golf più importante del mondo, che si giocherà al Marco Simone Golf & Country Club, l’impianto realizzato dal Gruppo Biagiotti.