Vip e amici per la prima de "La Venexiana" con Patrizia Pellegrino e Jane Alexander

Tanti amici alla prima teatrale de “La Venexiana” con Patrizia Pellegrino e Jane Alexander. Un’opera del XVI secolo di assoluta modernità. Una storia stuzzicante e trasgressiva sulla libertà delle donne di concedersi il puro piacere. E al Teatro Manzoni l’opera di Anonimo del Cinquecento, con adattamento e regia di Cinzia Berni, fa il pieno di vip. Ad applaudire anche Stefano Flamia, Franco Barbero e Alice Gagno, arrivano Stefania Orlando, in cappotto animalier, il maestro Marcello Cirillo e lo stilista Marco Strano. E tra le poltroncine si riconosce anche la cantante Francesca Alotta, in giacca dai colori geometrici. Prende posto anche il professor Francesco Bove con la consorte Rosanna. Spicca il pellicciotto rosso di Miriana Trevisan, su mise in tinta. Ed ecco la volitiva Demetra Hampton, che chicchiera con la Trevisan. E dopo i saluti di rito, si va in scena. «Tenendo fede al tema dell’erotismo che pervade tutta l’opera - spiega la regista Cinzia Berni - la vicenda, pretesto per tracciare uno spaccato dell'aristocrazia veneziana, è incentrata sull’universo femminile, presentando in un’ ottica inedita il gioco amoroso diretto dalla donna anziché dal maschio».

La Venexiana è la storia di Anzola (Jane Alexander) e di Valeria (Patrizia Pellegrino), vedova la prima, sposata la seconda. Entrambe si innamorano di Iulio (Stefano Flamia) affascinante ragazzo che passa da un letto all’altro, da una promessa all’altra. Con l’aiuto delle devote servette (Alice Gagno, che interpreta i due ruoli) e dell’intrallazzino Bernardo (Franco Barbero) le donne si contenderanno i favori del giovane Iulio. Chi delle due vincerà questa battaglia d’amore? Composta quasi certamente in funzione di una rappresentazione privata da un autore che volle restare anonimo (perché pare si trattasse di una vicenda realmente accaduta), l’opera cadde subito nell’oblio, restandovi fino al giorno in cui il filologo Emilio Lovarini la scoprì nell’unico manoscritto che la conserva e la pubblicò nel 1928. Il consenso critico e il notevole successo delle rappresentazioni che ne seguirono hanno da sempre accompagnato la commedia, facendone uno dei prodotti migliori del teatro italiano del Rinascimento. Nel 1986 ne è stato tratto l'omonimo film diretto da Mauro Bolognini.