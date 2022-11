Mercoledì 9 Novembre 2022, 08:42

E sono ancora qua. Eh, già. La frase ispirata alla celebre canzone del Comandante troneggia su una maglietta appesa alle transenne che dividono il pubblico dal doppio red carpet d'eccezione. Accanto alla t-shirt parlante c'è una signora con la figlia. Assieme a tutti gli altri fan, sognano da ore il loro idolo musicale: Vasco Rossi, che sta per raggiungere il multisala di piazza della Repubblica a bordo di una macchina scura, ferma da tempo di fronte ad un hotel deluxe di via Veneto. Il rocker è a Roma per presentare il docu «Vasco-live Roma Circo Massimo».

Vasco Rossi a Roma: l'abbraccio è in piazza

Testimonianza del suo strepitoso passaggio canoro nella Città Eterna. Nel frattempo lungo lo slargo si danno appuntamento oltre duecento ammiratori che nell'attesa intonano tutte le sue hit. Tra la folla che preme, di ogni età, ecco un supporter con il cartellone composto da tutti i biglietti dei concerti del rocker, a cui ovviamente è andato. Spicca un cappellino di paillettes bianche.

E' una grande festa. Poi l'attesa finisce. Appare finalmente Vasco, zucco scuro come il resto del look, sciarpa azzurra e occhiali da sole: si diverte a filmare i suoi fan. Tripudio di gioia. Il cantante si ferma per firmare alcuni autografi lungo la via della sala cinematografica. Gli va incontro il regista del docu, in spolverino, Pepsy Romanoff. Ma anche il suo storico direttore di palco Diego Spagnoli e uno staff degno di un concerto. Ecco diversi suoi musicisti come la polistrumentista Beatrice Antolini, il chitarrista Vince Pastano e il sassofonista Andrea Ferrario. La musica si alza.

I fan lo acclamano

Sui palazzi della piazza troneggia una gigantesca scritta rossa: Vasco live. Gridi di gioia e telefonini in alto per filmare l'indimenticabile momento. Su un red carpet parallelo appaiono l'attore Davide Rossi, figlio di Vasco, in spolverino scuro, con la moglie Giulia Matteucci. Scatta il bacio. Arriva il produttore Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer. E poi Milena Miconi, in cappottino azzurro, con il marito Mauro Graiani. Si riconosce Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi della Capitale. Folla di influencer. Ci sono la conduttrice Carolina Di Domenico con Pierluigi Ferrantini e il rapper Piotta. Passa la dj Sonia Rondini.