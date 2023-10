La magia di una notte da Oscar

Per un festival che si chiude, ce n’è uno che si apre. E per di più su di un’isola. Party d’eccezione all’hotel de Russie. Mentre la Festa del cinema si ferma oggi, ieri sera a via del Babuino il conduttore Pascal Vicedomini ha organizzato un particolare dinner gala con ospiti glam. Sfilano la principessa Ira Fürstenberg, elegantissima, l’icona della musica Tony Renis e lo storico presidente dell’Istituto Capri nel mondo Tony Petruzzi: sono loro ad essere premiati nell’ambito del classico appuntamento “Roma Fall Gala”, che annualmente dal via al conto alla rovescia verso “Capri Hollywood-the International film festival”. La 28ª edizione dell’evento fondato da Vicedomini, ormai considerato una tappa fondamentale nella corsa ai grandi premi internazionali (Golden Globe e Oscar) e che cade sempre a dicembre. Pioggia di stelle, quindi, come quelle che ogni anno affollano la kermesse campana. Attesissimi il magnetico Gerard Butler, che attualmente alloggia nell’albergo deluxe e oggi sfilerà sul red carpet dell’Auditorium Conciliazione per consegnare un premio nell’ambito del festival indipendente di Alice nella città.

Si inizia con un cocktail nei pressi dei giardini e al chiaro di Luna. Salgono le scale davvero in tanti. Tra i primi ad arrivare l’altissima modella Audrey Chabloz, in lungo di pizzo nero, Eleonora Daniele, in tubino nero su cappottino fucsia, Luana Ravegnini, in abito di sfolgorante raso rosso, al braccio del marito Renato Della Valle. Si riconoscono anche Tommaso Basili e la sua deliziosa Didi Anderson. E ancora Matilde Brandi, in corto di paillettes rosa con schiena a vista, i premi Oscar Alessandro Bertolazzi e Gianni Quaranta, quest’ultimo con la moglie Giuliana. Ecco le attrici Caterina Milicchio, in tubino blu, e Cristiana Ranieri, in corto di pizzo. Ci sono Graziano Scarabicchi e Antonella Salvucci, in beige. E poi ancora Tiziana Rocca e Giulio Base. Appare Eleonora Giorgi, in total black. Scambio di saluti e si prosegue con il dinner dai sapori mediterranei a base di bombolotti cacio e pepe, tagliata di manzo con verdure di stagione e crema di patate all’olio d’oliva e crema caramellata alla vaniglia. E il brindisi è ovviamente al grande cinema. Note live per proseguire nella notte.