Lunedì 29 Maggio 2023, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 22:58

La bottega della meraviglie si apre alla Città Eterna. Sotto il cielo un pó nuvoloso di piazza Capo di Ferro, Claudia d’Oncieu e Clementina Calleri, dello studio di arredamento di interni Paraná, giocano con il backgammon in legno firmato dall’artista Charlie Masson: anche lui presente all’insolito vernissage. Il gioco è uno dei cinque pezzi unici per la prima volta presentati al pubblico nel laboratorio di pittura dell’artista Elena Tommasi Ferroni, che presta eccezionalmente il suo atelier per uno stiloso “trunk show”. Ossia l’evento a tempo limitato che offre l'esclusiva opportunità di provare nuove collezioni prima di chiunque, ideato dalla “Muvage” di Benedetta Pininfarina e Nicole Moellhausen. Volitive creatrici di una nuova visione della vendita privata esclusiva. «Ogni viaggio è una nuova partenza», spiegano ai numerosi ospiti intervenuti malgrado la pioggia, mentre vengono serviti drink in piccole bottigliette di vetro e taralli. In tanti apprezzano l’iniziativa.

Dall’amore per lo stile, la moda, l’arte “Muvage”nasce con l’idea di portare in giro per il mondo un’accurata selezione di brand e artisti in località esclusive, per eventi di vendite chic. Così, in un angolo dell’atelier, spiccano le edizioni speciali sulla pittura di “Taschen” e pezzi dei designer di camicie, giacche e vestiti come “Tu Lizé”, di Beatrice Selini e Camilla Lorenzi, Oseree e Pina G. E ci sono la creatrice di moda Pina Gandolfi, che produce le camicie realizzate dalle carcerate della cooperativa Alice di San Vittore, con la padrona di casa, la pittrice Tommasi Ferroni, con cagnolino al seguito, che normalmente qui tiene dei corsi di pittura davvero seguiti. Tra la folla giovane si scorge la designer Greta Pininfarina, figlia di Paolo e cugina dell’organizzatrice. Appare l’aristocratico esperto di vini Gelasio Gaetani d’Aragona Lovatelli, che non abita più in centro storico, dice, ma a piazza Vittorio. Attesissima Sofia Odescalchi, che però è prenotata sul tardi. Entra l’artista Sergio Premoli che saluta il collega Antonio Anticoli Borza, con l’atelier nei pressi, ma iperrealista. Ecco la bellissima ingegnere-designer Elisa Giordano. Musica alta fino a tardi, con brani anche italiani, per accogliere altri amici, e magari ballare.