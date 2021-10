Torna a Roma il laboratorio di Youth Culture Network per l'evento “La Città Sommersa”: via da venerdì

Martedì 5 Ottobre 2021, 19:22

Venerdì dalle 17:30 torna a Roma in via Eugenio Torelli Viollier 17, l'evento “La Città Sommersa”. Nello spazio antistante gli studi di Radio Kaos Italy, si svolgerà la nuova edizione del laboratorio itinerante organizzato da Youth Culture Network. Per gli ideatori dell'evento si tratterà «di uno spazio per contaminare e contaminarsi il cui obbiettivo principale è quello di creare pensiero»

L'evento

Da metà pomeriggio vi saranno live set di diversi artisti della scena romana, a seguire il talk moderato da Roberto Sciarrone autore e giornalista insieme a Katia Picciariello, entrambi speaker di Radio Kaos Italy. Ospiti del talk saranno Filippo Roma, giornalista, “Iena” di Italia 1 e autore del romanzo «Boomerang», insieme a Massimo Bonelli, direttore artistico del Primo Maggio, Annalisa Metta, architetto del paesaggio Università degli Studi di Roma Tre; Azzurra Rinaldi, direttrice della Scuola di economia di genere UnitelmaSapienza; Sally Van Tassel, giornalista e autrice e Luciano Panama medico del territorio, musicista e autore.

Il dibattito “Le città del Futuro”, affronterà i molteplici aspetti sociali e culturali di Roma e di una città in generale, l’importanza dei quartieri, micro città nelle città, immigrazione e integrazione.

Spazio alla musica live

A seguire ancora spazio alla musica live sino alle 23:30 a cui seguirà un dj set. Gli artisti musicali di questa edizione: Leonardo Angelucci, Alessandro Ruvio, Massimo Cantisani, Sebastian Straw, Marco Costa, Mothership of Rock and Roll, Emanuele Inserto & Alfredo Tagliavia, Elettra, Sanlevigo, Panama. I reading saranno curati da Camillo Ventola, la mostra da Alex Elena, i live sketch da Supercalta. Supervisione artistica dell'intero evento è a cura di Youth Culture Network e Avanti Tutta Entertainment Radio.

