Martedì 15 Novembre 2022, 08:37

Il trionfo annunciato dello scorso maggio all'Eurovision Song Contest di Torino con Stefania, davanti a 161 milioni di spettatori, ha fatto di loro dei veri e propri ambasciatori della causa ucraina a livello internazionale: «La nostra cultura è stata attaccata, ma noi abbiamo provato che la musica e l'arte ucraina sono vive», spiegano i Kalush Orchestra. La band ucraina composta dal rapper Oleh Psjuk, dal polistrumentista Ihor Didenuk e dal dj Mc Kilimmen, che prima di partecipare all'Eurovision si erano pure arruolati nell'esercito di Kiev (per imbarcarsi su un aereo direzione Torino hanno dovuto chiedere e ottenere un permesso speciale da parte del presidente Volodymyr Zelensky), arriva nella Capitale. Domani sera i Kalush Orchestra saranno protagonisti all'Auditorium Conciliazione del Festival dei Salmi di Davide con un Concerto per la Pace: parte del ricavato dell'evento, condotto da Enzo Decaro, sarà devoluto all'Ospedale Nazionale dei Bambini di Kiev.

L'INIZIATIVA

Durante la serata sarà promossa anche un'iniziativa benefica che vedrà Oleh Psjuk, il frontman dei Kalush Orchestra, mettere all'asta il suo iconico cappellino rosa, indossato in occasione delle esibizioni compresa quella all'Eurovision e delle sue uscite pubbliche. Sul palco dell'Auditorium all'ombra della Basilica di San Pietro il trio, reduce dall'ospitata di domenica sera agli MTV European Music Awards di Düsseldorf (durante la loro performance la PSD Bank Dome arena si è tinta di giallo e blu, i colori della bandiera di Kiev), farà ascoltare ovviamente Stefania. Il brano, che è stato ascoltato in tutto il mondo, era originariamente dedicato alla madre del rapper, «ma con la guerra il significato si è allargato a tutte le madri che proteggono i loro figli». Il video dell'esibizione alla finale della kermesse continentale su YouTube ha totalizzato da maggio ad oggi 25 milioni di visualizzazioni. Quello ufficiale della canzone, che mostra soldatesse e madri che portano in salvo alcuni bimbi con i volti segnati dal conflitto, ha superato i 40 milioni.

IL LUTTO

La Sony, la loro etichetta discografica, ha devoluto a un'associazione umanitaria i proventi netti di streaming e visualizzazioni: «In questo momento il nostro paese vive un grande lutto. Ci sono centinaia di persone bloccate sottoterra. Dobbiamo aiutarle: sensibilizzate i vostri governi, parlatene, scrivete», si ostinano a ripetere Oleh Psjuk, Ihor Didenuk e Mc Kilimmen.

IL CAST

Domani si alterneranno sul palco del Concerto per la Pace con tra gli altri il bassista Józef Skrzek (leader della rock band dei SBB) e il rocker Grzegorz Kupczyk e la Golec uOrkiestra, dalla Polonia, e anche la star della musica pop ebraica Avraham Fried. Ad accompagnare le esibizioni degli artisti sarà l'Orchestra Filarmonica Karol Szymanowski di Cracovia, diretta da Piotr Rubik, Michal Jurkiewicz e Massimilano Caldi. «Noi rappresentiamo ogni ucraino: siamo un megafono. Come ogni ucraino siamo pronti a combattere quanto a lungo sarà necessario. E a farlo fino alla fine, sottolineano i Kalush Orchestra.

Auditorium Conciliazione, via della Conciliazione 4, domani ore 20