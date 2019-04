Jeremy Irons protagonista alla Casa del Cinema

Il fascinoso attore britannico Jeremy Irons, giacca grigia impeccabile con sciarpa di seta all’inglese, incanta con il suo aplomb i numerosi ospiti che raggiungono la Casa del Cinema per applaudirlo. Nel corso del cocktail che precede l’evento, la proiezione de ”Il museo del Prado, la corte delle meraviglie”, con la partecipazione straordinaria del Premio Oscar come voce narrante della pellicola, appaiono diversi volti noti. Sfilano Sandra Carraro, Gabriella Carlucci, in total black e tronchetto in tinta. La bionda e giovane Raffaella Di Caprio, nel cast della fiction “Furore 2”, arriva con Adriana Russo. E nel corso del cocktail che precede il film, tutto a base di mozzarelle, sfizi di melanzane e gazpacho, si riconoscono anche diversi produttori e registi e varie personalità del mondo di celluloide. Ecco la moglie di Mario Monicelli, Chiara Rapaccini. Nobiltà con Scipione Borghese e Barbara Massimo. Tanti rappresentanti della comunità spagnola a Roma. C’è il direttore del Museo del Prado, Miguel Falomir. Irons, in compagnia della bella moglie e collega Sinead Cusack, in ampia gonna blu su poncho nero, bacia affettuosamente diversi amici italiani. Pioggia di flash per la coppia d’oro, che appare sempre mano nella mano, poi tutti in sala per le ammirare le meraviglie del museo madrileno descritte da un Cicerone d’eccezione.

