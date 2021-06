Europei, le partite dell'Italia ai maxischermi in piazza del Popolo: ecco come prenotare

Sarà una boccata di normalità. Che poi è quello di cui hanno bisogno un po' tutti. I tifosi che vorranno vedere le partite dell'Italia agli Europei a Roma, in piazza del Popolo, potranno farlo. Rispettando ovviamente tutta una serie di restrizioni (sia nelle modalità di accesso che di capienza) che però hanno comunque permesso l'organizzazione dell'Uefa Festival. Un programma intenso di un mese di sport, spettacoli, musica e tornei per grandi e più piccoli. L'ingresso sarà consentito fino a duemila persone e la prenotazione per i maxischermi sarà disponibile su euro2020roma.com

Le attività verranno inaugurate domani col taglio simbolico del nastro in piazza del Popolo, alla presenza della sindaca Virginia Raggi, del Commissario strordinario Euro2020 Daniele Frongia e del presidente della Figc Gravina.

Fulcro dell’Uefa Festival sarà il Football Village che sarà composto da due macroaree. In una sono stati allestiti un palco dedicato a spettacolo, intrattenimento, musica e iniziative culturali oltre a due maxischermi in cui verranno proiettate tutte le partite di UEFA EURO 2020. Nell’altra macroarea, organizzata come uno spazio fieristico, sono presenti stand gestiti dai diversi sponsor, con attività di intrattenimento e prodotti gastronomici, campi di calcetto 3 contro 3 e teqball aperti alla cittadinanza, uno spazio ludico per i bambini.

Come vedere le partite ai maxischermi

Nel complesso l’UEFA Festival in Piazza del Popolo potrà ospitare fino a 2.000 persone. L’affollamento massimo sarà monitorato tramite un servizio di conta persone gestito dal personale della security con il supporto dei Mobilty Makers, i circa 300 volontari reclutati da Roma Capitale. Per accedere all’area fieristica, dotata di una capienza di 1.000 posti, bisognerà effettuare la misurazione della temperatura corporea e compilare un’apposita autocertificazione all’ingresso. Nell’altra metà della Piazza, dedicata agli spettacoli, all’intrattenimento e alla trasmissione di tutte le partite di UEFA EURO 2020, la capienza sarà pari a 1.000 posti e per accedervi bisognerà prenotarsi giornalmente tramite euro2020roma.com. L’accesso, gratuito, sarà dunque consentito a chi si prenoterà sul sito dalla mezzanotte del giorno dell’evento. In questa area sono previsti tre intervalli di prenotazione dalle ore 10:00 alle ore 13:50, dalle ore 14:00 alle ore 19:50, dalle ore 20:00 al termine delle partite e comunque mai oltre le ore 23:45. Tra un turno e l’altro, le aree saranno completamente svuotate e si procederà anche alla pulizia delle parti comuni e dei servizi igienici.

Un terzo maxischermo, installato ai Fori Imperiali, consentirà di vedere tutte le gare che andranno in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile assistere alle gare in presenza prenotando il proprio posto tramite euro2020roma.com dalla mezzanotte del giorno dell’evento. La capienza totale sarà di 1000 persone ed anche qui sarà necessario sottoporsi alla misurazione della temperatura all’ingresso e compilare l’autocertificazione.