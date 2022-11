Isabella Rossellini, l omaggio è stellare: parterre di celebrità per il party finale della mostra fotografica

Finissage ad alto tasso vip all’hotel deluxe di via Vittorio Emanuele Orlando. Si celebra il successo della mostra su Isabella Rossellini a Palazzo Merulana con gli scatti del fotografo di moda Andrè Rau. E tutto ciò val bene un gala conclusivo. Per l’occasione i saloni dell’albergo accolgono una decina di raffinati scatti in bianco e nero. C’è anche il poster della rassegna, dove l’attrice appare in un’immagine che mette in risalto il suo elegante lungo collo e suggerisce tutta la sua affascinante carriera da star.

Perché la Rossellini è interprete ma anche modella e musa dalle mille sfaccettature e sempre dall’incredibile eleganza e dal sorriso sincero. Il parterre è d’eccezione. Tra gli eleganti candidi tovagliati del dinner gala, preceduto dalla proiezione del documentario “The Rossellinis”, girato da Alessandro Rossellini, prendono posti diversi volti noti. Un gruppo di happy few arrivati da tutto il mondo per omaggiare la figlia d’arte. Le prime attrici ad apparire sono la fulva Ludovica Bizzaglia, in tubino nero con décolleté rosa, accompagnata dall’amica collega Diletta Begali. Subito scattano i flash con il divo americano, famosissimo per la serie cult “Gossip girl”, Ed Westwick. Si riconosce il regista Premio Oscar Bille August in compagnia della sua amica Michelle.

Abito floreale e scollato per la produttrice della mostra Vanessa Bikindou, in compagnia del marito Marc, che saluta gli attori Alexandra Dinu e Tony Schiena e l’attrice e producer Leila Rusciani, in lungo nero. Il mondo del fashion è rappresentato dalla designer tedesca Carolin Sinemus e dalla modella francese Marie Belle Ratel. Molto stiloso Morgan, in smoking, al braccio della sua amica attrice Antonella Salvucci. La cena è per sole trenta persone in una sala privata a fianco della sontuosa hall.

Bollicine e vino offerto dal maestro Beppe Vessicchio, anche lui all’appuntamento. Si comincia con dell’ottimo caviale. Ecco il regista Francesco Cinquemani e i manager Giuseppe De Martino e Ursula Seelenbacher. Su note jazz live è servito un goloso menù a base di risotto con mirepoix di zucca, zucchine e zafferano mantecato al tomino e tofu scottato con quenelle di patate, giardinetto di asparagi e pachino confit. Brindisi fino a tardi.