“Io sono tu sei”, critici e appassionati all’esposizione di Bevilacqua e Fedele

Alla Galleria La Pigna, presso Palazzo Maffei Marescotti, è in mostra l'arte di Cinzia Bevilacqua e Ferdinando Fedele con l’esposizione “Io sono tu sei”, un faccia a faccia artistico. La presenza di un cospicuo numero di estimatori durante il vernissage ha evidenziato l'importanza dell'esposizione. Dopo i saluti istituzionali di Annamaria Gabdolfi, consigliere Parità Regione Lombardia, la dottoressa Valentina Pedrali, assistente alla curatela, ha introdotto l’evento. Si aggiravano incuriositi Dario Ballantini attore e trasformista di Striscia La Notizia, Alfredo Betrò e Giuseppe Bonito rispettivamente direttore della fotografia e regista de “L’Arminuta” e l’attrice Gaia Zucchi autrice del libro autobiografico “La vicina di Zeffirelli”; si soffermava colpito dalla bellezza delle opere l’ideatore del Teatro Patologico Dario D’Ambrosi.

Arrivano insieme in total white Maria Monsè, Salvatore Paravia e la figlia Perla, mentre la gallerista Simona De Pinho, lo scrittore e poeta Deodato Mammana e l’avvocato Alberto Improda restavano affascinati dai quadri esposti fino al 31 luglio e poi dal primo all’8 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti tra la storica dell’arte Eleonora De Filippis e il compositore Marco Werba; arrivavano anche l’opinionista Jolanda Gurreri, la pittrice Clara Barboni e Ginevra Barboni regista, fotografa e docente di cinema. È stato organizzato anche uno stimolante dibattito, arricchito dagli interventi del professore Claudio Strinati qui anche nelle vesti di curatore della mostra e di Don Giuseppe Fusari prete, scrittore e storico dell’arte; ad arricchire l’happening la musica della pianista Daniela Reboldi che ha accompagnato l'apertura con le sue melodie e ha ricevuto gli applausi del pittore Dario Fiocchi Nicolai, dello chef dei divi di Hollywood Paolo Celli e dell’agente di spettacolo Emanuela Corsello. Ecco entrare la sceneggiatrice Carla Vistarini, la presidente Aisl_O Maria Grazia De Angelis, le attrici Rossella D’Andrea e Imma Piro oltre a Fabiano Forti Bernini pronipote di Gian Lorenzo Bernini. I colleghi Romano Talevi e Alex Partexano, la scrittrice e poetessa Annamaria Farricelli e il Cavaliere di Gran Croce, presidente della Associazione Internazionale Regina Elena Odv Ilario Bortolan si godevano l’inaspettata brezza serale. Un successo a due tra pittura e arte visiva.