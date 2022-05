Innovation for Sustainability Summit, al via la prima edizione dell'evento a Palazzo Taverna

Prende il via, oggi, nell’esclusiva cornice di Palazzo Taverna, la prima edizione dell’Innovation for Sustainability Summit, il nuovo evento internazionale organizzato dallo European Institute of Innovation for Sustainability (EIIS) ̶ l’istituto presieduto da Carlo Alberto Pratesi che propone l’innovazione come principale leva per supportare organizzazioni e aziende nel percorso verso uno sviluppo sostenibile ̶ in collaborazione con Business International-Fiera Milano.

Due giorni di laboratori pratici, case studies e un’area espositiva che si estende su 3000 mq, per conoscere tendenze, tecnologie avanzate e nuovi modelli di business orientati all’innovazione per la sostenibilità. L’obiettivo del Summit è soprattutto quello di promuovere le soluzioni tecnologiche presentate da aziende leader di mercato in Italia e stimolare nei manager e nelle istituzioni un’interpretazione innovativa dei problemi legati al difficile rapporto tra risorse naturali e produzione industriale.

Il tutto anche attraverso una contaminazione creativa generata dalla mostra d’arte contemporanea, dal titolo “Arte circolare”, in cui dieci giovani artisti, selezionati per Spazio Taverna ̶ il progetto promosso e ospitato da EIIS e diretto da Ludovico Pratesi ̶ sono stati chiamati a interpretare il concetto di economia circolare, offrendo una visione personale e del tutto originale della sostenibilità.

“Non c’è sostenibilità senza innovazione, e non c’è innovazione senza un network che permetta alle idee di circolare e crescere”, ha dichiarato Carlo Alberto Pratesi, presidente di EIIS. “Il Summit vuole essere proprio un’occasione di scambio tra le più importanti aziende italiane e autorevoli esperti istituzionali in una cornice unica come quella di Palazzo Taverna, un laboratorio dinamico e multidisciplinare che mette insieme, secondo una formula del tutto inusuale, sale secentesche, innovazioni aziendali tese alla sostenibilità, artisti contemporanei. Il nostro ruolo è quello di accompagnare le aziende nel loro percorso verso la sostenibilità, mettendo a fattor comune conoscenze scientifiche, innovazione tecnologica e approccio creativo”.

“In EIIS siamo convinti che l’equilibrio tra crescita economica, ambiente e società sia la sfida da cui dipende il futuro dell’umanità ed è per questo che abbiamo lanciato l’Innovation for Sustaibability Summit: per stimolare le persone, le aziende e le istituzioni a sperimentare, ad andare oltre il presente”, ha aggiunto Andrea Geremicca, direttore generale di EIIS. “Quella di quest’anno è solo prima edizione dell’evento, tra i più importanti organizzati dal nostro Istituto, e siamo certi che da questa due giorni usciranno proposte interessanti che potranno contribuire concretamente a una nuova visione della sostenibilità”.

Partner dell’iniziativa sono: Apa, Avalon, Conai, Confagricoltura, Bain & Company, DSS+, Enel X, Ferrarelle, Ferrero, Freehills, Herbert & Smith, Green Building Council, Lumsa, Ministero dell’Istruzione, Moige, Novartis, Philip Morris, Procter & Gamble, Poste Italiane, Rai Cinema Channel, Rebrain, Rigenerazione 2050, Save the Children, Social Innovation Monitor, Tier, Uber, University of Arkansas, Unione Italiana Food, WWF.