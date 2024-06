Roma, nasce «In corto d'opera», una collezione di 39 cortometraggi firmati Rai

Si è svolta il 13 giugno, la conferenza stampa di presentazione di “In corto d’opera” una collezione di 39 cortometraggi in onda su Rai 3 e Rai 5 dal 22 giugno in seconda serata e resi disponibili interamente su Rai Play a partire dalla stessa data.

“In corto d’opera”, nato originariamente col titolo “statevi accorti”, è un progetto realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. L’obiettivo? Mettere al centro i giovani e gli artisti emergenti e non, per valorizzare la poliedricità dei corti come forma espressiva e laboratorio di linguaggi.

«Anche un corto può lanciare dei messaggi importanti per il nostro crescere culturale» queste le parole di Nicola Claudio, presidente di Rai Cinema, ad aprire l'incontro di oggi.

A sostenere tale affermazione ponendo rilievo sul patrimonio storico rappresentato dai cortometraggi selezionati in alcune puntate della prima Rai, è anche Steve Della Casa, Conservatore del CSC-cineteca Nazionale: «E’ la storia del nostro Paese, i cortometraggi ne fanno parte». Tra i corti storici in onda c'è “Venti minuti”, regia di Daniele Esposito, che racconta il rastrellamento di Roma del 16 ottobre1943.

A parlarne stamattina è l’attrice Annabella Calabrese: «E’ un corto che parla di guerra, di come una famiglia affronta delle decisioni terribili, com’è terribile vedere che questo rimanga sempre un tema così attuale».

Il primo cortometraggio ad essere trasmesso il 22 giugno alle 22.45 su Rai 5, sarà “il barbiere complottista”, ispirato da una storia reale del regista Valerio Ferrara.

Ad aprire la conferenza stampa di oggi, è stato invece il trailer di “corpo unico”, che, come dichiarato dalla regista Mia Benedetta, tratta di un futuro distopico in cui le donne si sono estinte. Scritto durante il periodo del Covid, affronta il tema del femminicidio: «Volevo trovare un luogo psichico dell’ inconscio» così lo descrive la regista. Immediatamente successivo è l’intervento dell’attrice Vittoria Puccini, protagonista del corto, che parla dei cortometraggi come del :«Luogo della sperimentazione» -e poi conclude- «Questo in particolare racconta in positivo l’esercizio dell’empatia».