Il Volo in Campidoglio per presentare il concerto in onore di Morricone

Accennano un pezzo di “Più ti penso” a cappella, senza togliere la mascherina, tra i quadri antichi e i busti marmorei della Protomoteca. I tre celebri tenori Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble affascinano l’incontro intitolato “Il Volo-Tribute to Ennio Morricone”. In realtà pochi intervenuti e molti collegamenti in streaming, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi, per introdurre il grande concerto live gratuito che il 5 giugno “Il Volo” terrà a piazza Pio XII, con la strepitosa quinta scenica di San Pietro, per ricordare il grande compositore da poco scomparso.

«Abbiamo deciso di presentare l’evento con otto mesi di anticipo – dice Barone – per dare un messaggio di speranza a tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo. Per noi Morricone è sempre stata una grande fonte di ispirazione. Canteremo le sue colonne sonore ma anche le canzoni legate a lui». «Parliamo del più grande compositore del Novecento – aggiunge Ginoble – di cui amo particolarmente le colonne sonore dei film “Mission” e “Cinema Paradiso”. Ma in realtà è difficile scegliere la scaletta del concerto. Ci stiamo ancora lavorando».

Passa il video che li presenta, con tutti i loro successi. «In qualità di venticinquenni – conclude Boschetto – vogliamo dare l’esempio. Come adesso che non abbiamo mai tolto la mascherina. E poi facciamo parte di un progetto per sostenere il mondo dello spettacolo a cui hanno già aderito, tra gli altri, Fedez, Ermal Meta e Shade».

In platea siede anche il manager Ferdinando Salzano, coproduttore dell’evento. Prende la parola e sottolinea che il concerto comprenderà un’orchestra e un coro e sarà trasmesso in diretta televisiva. «E ci aspettiamo che arrivino attori e star – conclude Ginoble – che hanno lavorato con Morricone. Vogliamo che sia un evento di portata mondiale nella città più bella del mondo».

