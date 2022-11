Venerdì 18 Novembre 2022, 08:24

I grattacieli di Milano, i palazzi del potere e il dietro le quinte del calciomercato approdano in una serie tv Sky Original, diretta da Fabio Resinaro e Nico Marzano, visibile ogni venerdì per quattro settimane a partire da oggi in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Il Grande Gioco è il racconto di uno dei momenti più adrenalinici della stagione calcistica, prodotto con Èliseo entertainment e Luca Barbareschi accompagnato da Elena Monorchio. Intrighi, tradimenti e passioni: in otto puntate, di cui la prima su YouTube, si intrecciano storie che coinvolgono il business miliardario dello sport. Ieri sera, al teatro Eliseo mentre Giorgio Panariello sostava alla fermata del bus su via Nazionale, sala gremita in attesa della preview alla presenza di volti noti giunti in centro per il photocall.

A distanza di dieci anni da Romanzo Criminale, Francesco Montanari torna ad essere protagonista di un'opera seriale per la stessa emittente e interpreta Corso Manni, stella dei procuratori sportivi che, a causa di affari loschi, vive un crollo professionale.

L'attore posa davanti ai fotografi. Con lui, arrivato insieme alla compagna Federica Sorino, la bella Elena Radonicich, che sullo schermo è la sua ex moglie e procuratrice. A Giancarlo Giannini, già partito per la città meneghina, il ruolo di Dino De Gregorio, fondatore dell'agenzia di calciatori di cui Manni vuole vendicarsi. Dal cast ecco Jesús Mosquera Bernal, Lorenzo Aloi, il figlio d'arte Giovanni Crozza Signoris, Maria Elena Matteucci e Vladimir Aleksi. E ancora Lorenzo Cervasio, Aida Flix, Olga Shutieva, Enzo Paci seguiti da Federico Alessandro, Michele Bevilacqua, Samuele Zappavigna e i colleghi Valerio Di Benedetto, Filippo Contri con Marco Rossetti e Mario Scerbo. Poi, i vertici Sky Andrea Duilio e Antonella d'Errico, i giornalisti Sarah Varetto, Gianluca Di Marzio e Federica Lodi. Tra gli invitati la produttrice Paola Lucisano, gli attori Duccio Camerini e Fortunato Cerlino con Antonella Sava, il cantautore Thomas De Gasperi degli Zero Assoluto, il filmmaker Roan Johnson. Poltrone riservate per i talent Andrea Dodero ed Elisa Nardini, Federico Betti, Ambra Ronconi, Isadora Ribeiro, Yan Tual. Soddisfatti gli autori che hanno creato gli episodi da un'idea di Alessandro Roja con Riccardo Grandi. Applausi e cocktail nel foyer.