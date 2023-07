Venerdì 7 Luglio 2023, 23:40 - Ultimo aggiornamento: 23:42

Follie d’estate tra giochi d’acqua e mondi sommersi, irresistibili richiami per turisti e romani a caccia di frescura e di un po’ di sano svago di stagione. Come quello di ‘Aqua World’, avventura acquatica che si rinnova sulla Via Pontina che porterebbe al mare ma che invece, conduce nelle fredde vasche di 'Cinecittà World', dov’è andata in scena l’inaugurazione di due scivoli di ultima generazione, ‘Vortex’ e ‘Boomerang’, neonate attrazioni del parco a cui in tanti non hanno resistito. Volti noti inclusi. A provare il brivido della discesa tanti ospiti, come l’attore Blas Roca-Rey, seguito da Lorenzo Flaherty, Maria Monsè, Alex Partexano e Jolanda Gurreri.

A bordo piscina, di bianco vestito, dispensa selfie il cantante Antonino Spadaccino, ospite della giornata inaugurale dedicata alle nuove attrazioni acquatiche del parco, prese d’assalto dal pubblico presente all’evento. Il vincitore dell’ultima edizione di “Tale e Quale Show”, ha fatto sosta a Roma prima della tappa veneta al Padova Pride Village Virgo. “Presentiamo due spettacolari scivoli da godersi in compagnia a bordo di gommoni biposto, che regalano sensazioni uniche: Vortex ci porta in un tubo ricco di effetti speciali e ad oscillare dentro grandi coni sospesi, mentre Boomerang ci fa vivere un tuffo nel vuoto prima in avanti e poi all’indietro”, ha dichiarato poi Stefano Cigarini, amministratore delegato che ha tagliato il nastro come tradizione vuole attorniato dalle concorrenti in gara a Miss Pomezia. Il caldo pomeriggio di inizio luglio, è anche l’occasione buona per tentare la strada del successo, con una rappresentanza autorale del programma Mediaset, “Grande Fratello”, pronta a reclutare gli avventurieri bagnanti per i nuovi provini in vista della prossima edizione, già molto attesa e in partenza da settembre. Non solo acqua ma anche fuoco, elemento simbolo della seconda parte della serata, con il Campionato Italiano di Fuochi d’Artificio dal titolo “Stelle di Fuoco”, che ha dato vita ad uno spettacolo pirotecnico che ha tenuto il pubblico col naso all’insù. Le aree vip e relax d’ambientazione thailandese, la ‘Phuket Beach’ e il ‘Fiume Lento Paradiso’ hanno accolto tra gli altri, l’attore Massimo Bonetti seguito dalla collega di set Tezeta Abraham, giunta insieme ai figli con cui ha più volte sfidato le ardite discese. Non sono mancati all'evento nemmeno l’attore Danilo Bruggia, il conduttore Fabrizio Pacifici e la modella Andreea Duma, cinta da costume intero color-block décolleté, a ricevere l’abbraccio del direttore di festival e organizzatore di eventi Antonio Flamini.