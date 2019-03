Le Idi di marzo a largo Argentina: l'assassinio di Cesare rievocato nel luogo in cui avvenne

Anche quest’anno i rievocatori del Gruppo storico romano ricostruiranno a Largo Argentina, a Roma, le ultime fasi della congiura che nel giorno delle Idi di marzo del 44 a. C. si concluse con l'assassinio di Giulio Cesare. L'appuntamento con la XVI edizione è per il 15 marzo alle ore 14 a Largo Argentina.

Il Gruppo storico romano ricostruirà l’intero dramma di Cesare, dalla morte alla sua cremazione, concentrato in circa 2 ore. L’evento, sarà suddiviso in quattro atti, seguendo la seguente scansione.



Ore 14. Nella prima scena verrà rappresentata la riunione del Senato nella quale, alla presenza di Marco Antonio, Catone, Cicerone, senatori e tribuni della plebe, venne affermato che Cesare sarebbe stato dichiarato nemico pubblico di Roma se non avesse sciolto le sue legioni.

Ore 14.20. La seconda scena riproporrà l’arrivo di Cesare presso la Curia il giorno delle Idi e l’incontro con l’indovino Spurinna, che lo aveva messo in guardia con il famoso monito: “Cesare, guardati dalle Idi di Marzo”. Entrato nella Curia, Giulio Cesare verrà circondato dai cospiratori, che lo colpiranno con ventitré coltellate uccidendolo.



Ore 14.45. Terza scena: corteo funebre costituito da circa 80 rievocatori. Partirà da Largo Argentina e proseguirà lungo via delle Botteghe Oscure, via di San Marco, Largo Enrico Berlinguer, Piazza di San Marco, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, per arriare in via della Salara Vecchia.

Ore 15.10. Il corteo entrerà nel Foro Romano per sostare presso il Tempio del Divo Giulio, all’interno del parco Archeologico del Colosseo.



Ore 15.15. Quarta e ultima scena incentrata sulla moglie di Cesare che piange la morte del suo amato e sulle orazioni di Bruto e di Marco Antonio.

Il Gruppo storico romano è un'associazione culturale di rievocazione storica attiva da 25 anni. La sua finalità è quella di riproporre, in modo fondato e credibile, avvenimenti, manifestazioni, riti, personaggi e mestieri concernenti il mondo dell’antica Roma. L'attività preminente del Gruppo storico è "l’evento ricostruttivo", ossia la ricostruzione di un preciso evento storico, sia esso militare, civile, religioso, del quale si mettono in scena i fatti e lo svolgimento nello stesso luogo e con le stesse modalità.



Le Idi di marzo rientrano in questa tipologia . E quest'anno la rappresentazione si svolgerà nell’area di Largo Argentina, proprio nel luogo in cui Cesare fu ucciso. "Anche quest’anno - affermano i rappresentanti del Gsr - ce l’abbiamo messa tutta per ricordare il dubbio che ha lacerato la coscienza civica dei cospiratori di fronte all’amara consapevolezza di quanto Cesare e Roma fossero reciprocamente necessari. Come oggi c’è la consapevolezza che la rievocazione storica e i siti archeologici sono reciprocamente necessari".

