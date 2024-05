I Gatti della Piramide: da sabato 25 maggio due giornate a prova di baffo per raccogliere fondi

Gatti che passione! Un mondo magico quello dei felini che affascina un numero sempre più elevato di persone. Ed ecco che a questi magnifici quattrozampe saranno dedicate due giornate con l’immancabile appuntamento presso la colonia felina della Piramide (zona archeologica della Piramide Cestia- entrata su via Campo Boario), dalle 10 alle 16.30. A partire da sabato 25 maggio ore 11.30 appuntamento con Andrea Mancino, ingegnere biomedico che ama gli animali e in particolare i gatti, indiscusso influencer e molto presente sul canale Istagram dove racconta la quotidiana convivenza fra umani e felini e autore del libro "Come farsi addomesticare dal proprio gatto". Nella giornata di domenica, invece, sarà possibile incontrare Patrizia Prestipino, Garante dei diritti degli animali del comune di Roma per far un punto sulla situazione dei gatti (ma anche di tutti gli animali) e sui futuri interventi a salvaguardia del benessere felino.

I mici della colonia saranno ben lieti di dare il loro benvenuto ai visitatori, che potranno parteciapre alle varie atività come: il mercatino, la micio riffa, le visite al Cimitero Acattolico (necessaria la prenotazione a info@igattidellapiramide.it) e il meraviglioso tour cat per il quale è necessaria comunque la prenotazione alla stessa mail. Tra i suggerimenti degli esperti e i numerosi oggetti a tema sarà possibile contribuire alla raccolta fondi per aiutare gli animali di strada e quelli purtroppo abbandonati e sempre in cerca di una famiglia piena di amore.