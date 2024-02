All'Hotel Valadier un angolo di Giappone nel cuore di Roma

Un angolo di Giappone nel centro di Roma, dove trovare cocktail dal twist asiatico e una selezione di distillati e sakè del Sol Levante da gustare con bao, gyoza, nigiri e uramaki. Questo e molto altro è il Moon Asian bar, un rooftop dall'atmosfera magica dove bartender e sushi maker lavorano allo stesso banco per creare insieme piatti e drink originali e innovativi. Il nome scelto è un omaggio alla Terrazza della Luna, il primo rooftop dell’Hotel Valadier nato nel 1995. «Qui - racconta Daniele Lassalandra, ideatore del progetto - la parola fusion ha un significato preciso e autentico ovvero la fusione di persone, profumi e sapori. Moon Asian bar è una cucina di condivisione sviluppata per legare ai signature cocktail pietanze della cucina orientale; è uno spazio in cui il design e la cura dei dettagli creano un’estetica avvolgente e coinvolgente. Sul legame con il nostro passato abbiamo realizzato un rebranding del nome, cosa avvenuta anche per “Il Valentino”, storico locale del primo piano, che si è trasformato in Valentyne Restaurant & Club nel 2017».

La location

Due piani e due terrazze affacciate su alcuni degli scorci più belli della Capitale per vivere un’esperienza davvero unica. Il primo piano è quello che vede un lungo banco di lavorazione per cocktail e sushi con tavoli che sono un mix di fusioni di materiale utilizzati, un gioco di squarci e trasparenze fra tradizione e design (legni di bricole veneziane unite con resina); pareti decorate con stampe grafiche, pannelli di legno intagliato e suggestivi giochi di luci al soffitto e sulle scale che conducono al secondo piano. Al centro dell’altana, con vista ancora più privilegiata rispetto al primo, una lampada centrale sospesa realizzata a mano con carta giapponese che regala a tutti l’emozione di poter toccare “la luna con un dito”.

La cucina

Intorno alla sua luce, si svela un ambiente più intimo e ricercato con soli 4 tavoli che all’occorrenza possono unirsi e diventare tavolo unico e in esterno un altro rooftop che affaccia sulla bellezza eterna di Roma. A curare il progetto lo studio di architettura e interior design Sycamore.

La direzione è affidata a Paola Guarino, executive chef, classe 1995 con esperienza di 3 anni presso Zuma Roma del Gruppo Azumi. Tra le proposte in carta nigiri con wagyu, tuna e gambero rosso; uramaki tonno, cavolo viola marinato o salmone con zest di arancia candita e polvere di campari; gua bao con astice o pulled fungo cardoncello; yakitori di polpo, maiale, pollo e melanzana. Ai gyoza è infine dedicato il “Midnight Menu” in vigore tutti i giorni dalle 23.30 alle 00.30 e proposto con 8 varianti diverse di ravioli fatti in casa (2 di carne, 2 di pesce, 2 vegani e 2 dolci). La pastry chef Veronica Bianchi firma la carta dei dolci: imperdibili ananas e wasabi e il gelato al tè Matcha.

Il cocktail bar

Moon Asian Bar è un luogo dedicato alla ricerca e selezione di distillati e sakè del Sol Levante e in cui trovare cocktail signature realizzati dalla bar manager Magdalena Rodriguez Salas e ispirati a famosi manga della cultura giapponese. Tra questi Akira (アキラ) omaggio al cyberpunk realizzato da Katsuhiro Ōtomo con tequila e tè matcha, Kiki (魔女の宅急便 ) richiamo al film d'animazione del 1989 scritto e diretto da Hayao Miyazaki e realizzato con tequila e sake allo yuzu e Saichō (最澄) che con wisky Nikka, sciroppo al tè richiama il manga seinen scritto e disegnato da Satoru Noda.