Happy Family Grajau, la cena di Natale per sostenere i bambini del Congo: da Malika Ayane a Iacopo Volpi, la beneficenza è servita

Una cena di gala per raccogliere fondi e sostenere il progetto scolastico portato avanti da Happy Family Grajau, onlus romana che da 10 anni ha realizzato progetti all’estero, in Brasile, Madagascar, Bolivia, Congo, Albania e in Italia presso i reparti pediatrici degli ospedali romani e presso case famiglia. L'evento, curato dal catering MOOD di Ginevra Antonini, si è svolto l'11 dicembre al Circolo del Tennis del Foro Italico e ha visto la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo come la cantante Malika Ayane e il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi.

L'associazione

HFG è una Associazione del Terzo Settore composta da un gruppo di amici dalle esperienze lavorative e professionali diverse ma accomunati ed uniti dalla volontà e dall’intento di mettersi a servizio degli altri e in particolare di bambini, adolescenti e delle loro famiglie bisognosi di supporto economico e formativo. Happy Family Grajau opera sia in Italia ed in particolare a Roma (significativa la collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e l’Istituto Neurotraumatologico Italiano, ma non solo), che all’estero dove sostiene attivamente le missioni delle Suore Dorotee di Don Luca Passi e nello specifico con il Centro educativo “Santa Dorotea”, che si trova nel Parque Residencial Cocaia (zona di Grajaù), uno dei quartieri più degradati e poveri della periferia sud di San Paolo del Brasile, con un alto indice di criminalità e violenza.

Grazie al lavoro dei volontari e delle sorelle della missione oltre 180 ragazzi, tra i 6 ed i 15 anni, occupano il tempo “non protetto” dalla scuola in attività didattiche e sportive; dove HFG ha ristrutturato tra le altre cose, le palestre, le aule ecc in modo che il Centro diventasse un luogo di aggregazione sociale del quartiere.