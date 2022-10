Halloween, cosa fare a Roma tra zucche, laboratori e feste a tema. La Capitale si prepara alla notte più spaventosa dell'anno

Nei supermercati, bimbi e genitori sono alle prese con l'acquisto di dolcetti, cioccolatini e caramelle. Le vetrine dei negozi di giocattoli hanno esposto mantelli, teschi, ragnatele e zucche. Halloween è alle porte e anche quest'anno la Capitale si sta preparando a festeggiare l'ultimo giorno di Ottobre tra eventi, laboratori, giochi e spettacoli. "E' una festa pazzesca, bella, di gioia e puro divertimento", spiega mamma Giulia mentre sceglie un cappello da streghetta per la sua bambina. "Ce lo meritiamo: i nostri figli avvertono la necessità di festeggiare con i loro coetani. Hanno bisogno di serenità, di allegria. Le restrizioni non ci hanno permesso di festeggiare Halloween con armonia. Ora, finalmente, è possibile." Tutto è pronto per un fine settimana all'insegna del brivido e del gioco. Due giorni di appuntamenti, tra maschere, esibizioni, attività creative per grandi e soprattutto piccini. Conditi dalla storica formula: " Dolcetto o scherzetto?"

HALLOWEEN IN LIBRERIA

Nel quartiere Montesacro, presso la libreria "Storie e Mongolfiera", in collaborazione con l'associazione "La Cresceria", sono previsti, per lunedì 31, una festa per i piccoli dai tre ai cinque anni, con giochi, balli e laboratori creativi. Per i più grandi ( fascia d'età dai sei anni agli otto, uno spettacolo teatrale e un gioco a quiz). Per coloro che vivono nel quadrante sud della Capitale e precisamente nella zona Villaggio Azzurro, sempre lunedì 31, alla Librearia Lotta, andrà in scena uno spettacolo di teatro di strada "Alice nel Villaggio del terrore".

LABORATORI CREATIVO-MANUALI AL BIOPARCO

E' Halloween anche tigri, scimmie, pinguini e tutti gli animali del Bioparco. Il giardino zoologico si trasformerà nelle giornate di domenica 30 e lunedì 31 in un luogo incantevole e di magia. I bambini - fino a dieci anni e mascherati - potranno partecipare a laboratori creativo-manuali con materiale di riciclo e realizzare decorazioni tipiche della festività. Costruire e colorare fantasmi, mostri e streghe. Postazioni di "face-painting", dove i piccoli potranno "trasformarsi"in animali mostruosi. Ed un "Incontro diretto" con alcune specie tra serpenti, insetti, rospi e ratti. Animali che possono sicuramente incutere terrore, ma sono fondamentali per la sopravvivenza dell'ecosistema. Una vera e propria prova di coraggio organizzata dallo Staff del bioparco. Nel corso delle giornate saranno preparati pasti a base di zucca. Le attività inizieranno dalle ore 11.00, alle ore 16.00. Il biglietto, ad un prezzo speciale di 10 euro, potrà essere acquistato il giorno stesso della visita.

Prove di abilità ed enigmi su argomenti scientifici e zoologici al Museo Civico di Zoologia, in via Aldovrandi, a pochi passi dal giardino zoologico. Un' avventura che coinvolge i ragazzi tra i 9 e 13 anni, divisi in due squadre e accompagnati da un operatore del museo.

CACCIA ALLE ZUCCHE, PERCORSI AVVENTUA E SFILATA BIMBI IN MASCHERA AL GIOKIFICIO

Anche quest'anno zucche e tanto divertimento al parco Gioki avventura, a Roma Nord, nella zona di Tor di Quinto. Quattro giornate di puro divertimento e contatto con la natura. Si parte domani, sabato 29, al mattino, a partire dalle 11.00 e fino alle 14.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.00, con la caccia alle zucche, percorsi avventura e un picnic pe grandi e piccoli. Sfilata dei bimbi in maschera e giochi a tema nella giornata di lunedi 31 e per concludere martedi 1 Novembre, il concorso spaventapasseri, con la conduzione e animazione di Rodolfo Rudi Derrico.

ZOMBIE E VAMPIRI A CINECITTA' WORLD

Il parco divertimenti del cinema e della televisione propone 13 attrazioni "spaventose". Da "Inferno", la montagna russa al buio, all'Halloween show e Zombie Walk. E ancora: per i più audaci, "Clownstrofobia", il circo dove tutto può accadere, la "Horror House", dove gli ospiti "passeggiano" tra i set dei più famosi film horror ( l'Esorcista, Nightmare e The Ring). Baby Halloween per i più piccini che potranno incontrare "Oggy Oggy" il gattino blu della famosa serie tv. Infine, lo show live "Trucchi da paura", dj set e cene a tema horror.

HALLOWEEN PARTY AL TEATRO GRECO

Pipistrelli, zucche stregate e fantasmi per una grande festa al Teatro Greco, nel quartiere Trieste. Domenica 30, un programma pensato per i bimbi dai tre ai cinque anni e dai 6 ai 10. Un pomeriggio di storie, magia, balli "mostruosi", colpi di scena e l'incontro con la Strega Rossella a bordo della sua scopa. Una vera festa, a partire dalle 15.30.

PUMPKINMANIA

E dopo i parchi divertimento, librerie, musei e teatri, immancabili sono i campi di zucca in stile americano dove poter trascorre una intera giornata con bambini a contatto con la natura. L'esperienza alla Fattoria della Zucca, a Sacrofano, consente ai più piccoli di frequentare laboratori dove intagliare e decorare le zucche scelte. Ma non solo. Sono previsti incontri ravvicinati con gli animali della fattoria ed è possibile ammirare enormi sculture di zucca. Ultimo appuntamento previsto è per martedi 1 Novembre 2022.