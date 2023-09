Gran finale canoro a Lungo il Tevere Roma

Serata che si accende di note bordo fiume. Chiusura in grande stile per la manifestazione “Lungo il Tevere Roma”. Nel salotto sotto ponte Cestio ecco il cantante interprete Reo Confesso che presenta "Destino": un concept album realizzato tra il 2020 ed il 2023 con produzione artistica e arrangiamenti del maestro Alberto Laurenti, apparso anche lui all’happening tra numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Ad accompagnarlo al piano le note del maestro Francesco Mauro.

Due i duetti applauditissimi, rispettivamente arricchiti dalle voci di Angelina Cobello e Stefy Gamboni.

Non poteva poi mancare l’esibizione della direttrice artistica del salotto Gio’ Di Sarno, in outfit fantasia, che propone una teatrale Bammenella di Raffaele Viviani: un interessante modo per portare Napoli sul Tevere, ancora una volta. Tra gli ospiti si riconoscono il giornalista Amedeo Goria, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, da poco rientrato dalle vacanze, in impeccabile giacca scura, e l'attore Alex Partexano, invece un pò più casual. Posti prenotati anche per Lucia Rambelli Bornigia, Rosalba Esposito, il tenore Jonathan Cilia Faro e tanti musicisti amici. Ma anche per il cantautore Vincenzo Capua con il professor Pino Capua. E poi ancora, salutati dal patron della manifestazione Gianni Marsili, il pittore Mauro Russo, in panama chiaro, il prefetto Fulvio Rocco de Marinis con l’opinionista Jolanda Gurreri. Si affacciano l’autore Rai Francesco Maria Marucci e l’attore Vincenzo Bocciarelli. Sguardi di ammirazione per l’attrice Francesca Brandi. E dopo il recital, tutti lungo le fresche sponde per brindare alla bella serata, e alla fortunata stagione della manifestazione, con golosa pizza e fiumi di ottimo vino rosso.