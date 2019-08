Golf, violino e bollicine: al Marco Simone che show sul green

Al Marco Simone sfilano personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Complice l’evento “Intesa Sanpaolo Golf and Leisure Day”, ricco di agonismo e momenti di relax. La gara parte di buon mattino, in campo, tra i tanti, lo swing dell’attore Davide Devenuto, in completo all grey, e dell’allenatore Zdenek Zeman. La formula è quella delle 18 buche stableford. Nel frattempo, in club house, sono tante le iniziative per occupare la giornata di accompagnatori e neofiti: dalle lezioni di golf per adulti e bambini alle gare di putting green.

E dopo una serrata battaglia sui fairways, la premiazione sulla spettacolare terrazza che occhieggia il castello medievale di Marco Simone. Intervengono Lavinia Biagiotti Cigna, presidente del Marco Simone Golf e Country Club, in t-shirt con il logo Ryder Cup, e il manager Pierluigi Monceri: è lui ad annunciare la partnership con il circolo di Guidonia per tante iniziative che accompagneranno il club, e i suoi soci, nel percorso di avvicinamento alla Ryder Cup 2022. Applaude la conduttrice radiofonica Federica Gentile, in giacca kimono dai colori pastello. Goloso dinner buffet, musica lounge della dj Tamara Selim. E al tramonto le note del violino della talentuosa Dahlah Lee.

