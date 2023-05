Golf4Autism, lo sport che unisce: Miscioscia e Scaletti presentano il progetto realizzato dal Rotary club

"Il volontariato è una risorsa del nostro Paese ed è bene che ci sia. Ma non rappresenti per lo Stato, inteso in tutte le sue declinazioni, un alibi". Il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, è intervenuto alla conviviale organizzata dal Rotary club dell'Acquasanta, padrone di casa, e dal Rotary club Roma per presentare il progetto Golf4autism che, realizzato in collaborazione con l'Angsa Lazio, l'Associazione nazionale dei genitori di persone con autismo, si propone di offrire lezioni gratuite sul campo per aiutare alla socializzazione e all'integrazione: "Il golf -ha spiegato Francesco Miscioscia, presidente del Rotary club dell'Acquasanta, è particolarmente indicato per ottenere questo risultato e, questo, grazie alla ripetitività del gesto tecnico e alla pratica svolta in spazi aperti e rilassanti". "Vuole essere anche una mano tesa alle famiglie che devono gestire questa patologia -ha aggiunto Alessandro Scaletti, presidente del Rotary club Roma- che hanno così la possibilità di sperimentare nuove attività per i propri figli". Il progetto peraltro ha ottenuto il patrocinio della Federgolf ed è stato inserito nel programma della Rider Cup 2023.

L'occasione però è stata colta anche per ragionare su temi di strettissima attualità: "Il Dl lavoro approvato di recente dal Governo -ha affermato Bombardieri- ha diverse criticità da correggere: troppa precarietà per i giovani che invece hanno bisogno di maggiori certezze e scarso coraggio nell'affrontare quel fenomeno drammatico delle morti bianche.

La prima questione mette in evidenza uno scenario fin troppo selvaggio: un susseguirsi di contrattini, il 60% dei quali per un tempo che va da un giorno a un mese, che non danno stabilità e portano con sé una lunga serie di conseguenze. Senza dimenticare lo sfruttamento e i salari da fame che, spesso, non sono sorretti da alcun rapporto formale. La seconda invece è indegna di un Paese civile. Servono più controlli nei cantieri e maggior rispetto per le persone. Non è pensabile che chi esce la mattina per sostenere la propria famiglia possa poi rischiare di non tornare più a casa". Reddito di cittadinanza e rappresentanza sindacale sono stati quindi gli altri temi affrontati. Spazio infine alle domande del pubblico che hanno dato vita a un vivace scambio di opinioni...