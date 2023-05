“Glitch”, alla Galleria d’arte Russo la natura vive nelle frequenze dell’errore digitale

Dalle macchie cromatiche alle tracce pittoriche istintive che non prevedono bozzetti o disegni preparatori nella narrazione per immagini della natura. Un nutrito parterre di appassionati, critici e volti noti è arrivato in centro per ammirare l’esposizione “ Glitch ” di Arianna Matta nella storica Galleria Russo di via Alibert che, quest’anno, spegne 125 candeline. Ad accogliere i tanti ospiti che si susseguono alla personale della pittrice d’arte contemporanea, visitabile sino al 18 maggio, ecco il padrone di casa Fabrizio Russo seguito dalla figlia Francesca Romana e il nipote Alberto, nuova generazione di galleristi che porta avanti la passione di famiglia. Tra brindisi e foto, a due passi da piazza di Spagna, si riconoscono Anna Coliva, già direttrice della Galleria Borghese, Sua Altezza reale il principe saudita Mohammed bin Abdullah bin Mohammed Al Saud, la cantante Elena Bonelli, l'attrice Arianna Ninchi, la presidente di "Terziario Donna Confcommercio Roma” Simona Petrozzi in compagnia dell'attivista nella lotta contro la violenza sulle donne Linda Moberg. «Arianna Matta dipinge vegetazioni, piante rigogliose, fioriture maestose che sembrano vivere per sempre nelle coltivazioni della pittura, nello spazio aperto dalle frequenze imperfette dell’errore digitale che permette al colore di vibrare in quelle nuove che si collegano all’occhio e alla mente, liberando le connessioni della memoria», spiega il curatore della mostra Lorenzo Canova dopo aver salutato gli invitati tra i quali il volto di Rai Mobilità Antonietta Di Vizia, i giornalisti Annalisa Colavito e Federico Raponi, la regista Milena Cocozza e l'artista Claudio Orlandi. Quaranta le opere esposte in un continuo lavoro di ricerca e sperimentazione. L’habitat naturale è silente e addomesticato, come nei parchi rinascimentali e nelle serre. L’individuo, invece, si trova in secondo piano come se fosse sfocato e di passaggio nella vita terrena che è fugace rispetto alla forza immanente di Madre Natura. All’evento conclusivo del ciclo di incontri " Collezionare Cultura ", incentrato sul tema "Arte e Impresa", sono intervenuti, fra i tanti, la giurista Virginia Montani Tesei, Federico Russo di “Omnia Consulting Italia”, Katia Da Ros, vicepresidente di Confindustria con delega alla cultura, l'ambiente e la sostenibilità.