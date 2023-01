Giornata della Memoria: il progetto espositivo «Zohar-Ricorda» raccontato nei musei civici di Roma

«Zohar-Ricorda» è il titolo del progetto espositivo curato da Giorgia Calò che i musei civici di Roma ospiteranno in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria, fino al 12 febbraio. Questa mattina, all’Ara Pacis, sono state presentate le sei installazioni video sulla Shoah realizzate dei sei artisti contemporanei israeliani.

A raccontare l’iniziativa sono stati l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, Il Sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce, la curatrice Giorgia Calò e la presidente della Comunità ebraica Ruth Dureghello.

«È stata significativa la collaborazione con l'ambasciata israeliana e soprattutto con l'assessorato alla Cultura di Roma Capitale e la Sovrintendenza che hanno accolto questo progetto con grande entusiasmo, un progetto che permetterà a cittadini, turisti e studenti di soffermarsi a pensare e riflettere su un tema fondamentale come quello della memoria», ha dichiarato Dureghello. «Roma è già un museo diffuso della memoria, ma che da oggi si arricchisce di un tassello in più», ha concluso la presidente.





Gli artisti

Memoria e riflessione saranno stimolati dal talento e dalla profondità artistica di Boaz Arad (The Nazi Hunters Room alla Centrale Montemartini), Vardi Kahana (Three Sisters al Museo dell'Ara Pacis), Dani Karavan (Man walking on railways al Museo di Roma), Simcha Shirman (Whose Spoon Is It? al Museo di Roma in Trastevere), Micha Ullman (Seconda Casa. Gerusalemme - Roma alla Galleria d'Arte Moderna) e Maya Zack (Counterlight al Museo di scultura antica Giovanni Barracco).

Il progetto espositivo è promosso da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dall'Ambasciata d'Israele in Italia e dalla Comunità Ebraica di Roma in collaborazione con la Fondazione Italia-Israele per la Cultura e le Arti. Sponsor tecnico Easylight. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Il progetto espositivo fa parte di Memoria genera Futuro, il programma di appuntamenti promosso dall'Assessorato alla cultura di Roma Capitale in occasione del Giorno della Memoria 2023.