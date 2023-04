Giorgia Venturini: «Vicina alle mamme in difficoltà», nasce l'associazione Sole

Charity gala dinner per mamme in difficoltà. Presentata nel salone Ritz dell’hotel deluxe di via Vittorio Emanuele Orlando l’associazione “Sole”, nata da un’idea della conduttrice televisiva Giorgia Venturini per non lasciare mai più sole le madri. L’attenzione dell’iniziativa sarà rivolta in particolare alle famiglie meno abbienti econ comprovatedifficoltà economiche.

L'iniziativa

Tra le celebrità che calcano la scena appaiono Pamela Prati e Serena Autieri. Fanno il loro ingresso il fascinoso Giulio Berruti con la sua Elena Boschi, in vestitino primaverile. Spiccano Fabiola Sciabbarrasi, Clizia Incorvaia, in lungo verde, e Luana Ravegnini. Cattura il fascino di Sabrina Ghio e Eva Presutti.Ci sono il produttore Pietro Valsecchi, il cantante Alessandro Ristori e la modella Claudia Galante. Entra Anna Pettinelli. «Sono diventata mamma da sette mesi - racconta la Venturini - e il recente caso dell’ospedale Sandro Pertini in cui purtroppo una donna, presa dalla stanchezza, ha soffocato, allattando, suo figlio, mi ha creato una serie di emozioni molto forti». Commozione e raccolta fondi. Pablo e Pedro danno vita ad un’animata astabeneficacontantipremiinpalio tra cui due maglie autografate della Roma e due della Lazio. Applaudono la gieffina Sarah Altobello e Marina La Rosa. Il gala dinner che segue è presentato dalla giornalista GiorgiaRossi.