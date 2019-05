Roma, in attesa del Pride al via "Gay Croisette": nove giorni di feste ed eventi culturali

Venticinque anni di Gay Pride a Roma. La grande parata, organizzata dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, torna nella capitale e si svolgerà sabato 8 giugno. I carri partiranno da Piazza della Repubblica e il percorso si snoderà lungo il centro di Roma per concludersi a Piazza della Madonna di Loreto. L’appuntamento è alle ore 15 per il concentramento, la partenza del corteo è prevista per le ore 16:00.

Il percorso sarà il seguente: Piazza della Repubblica --> Piazza dei Cinquecento --> Via Cavour --> Piazza dell’Esquilino --> Via Liberiana --> Piazza Santa Maria Maggiore --> Via Merulana --> Via Labicana --> Piazza del Colosseo --> Largo Corrado Ricci --> Piazza della Madonna di Loreto

Gli eventi collaterali: "La Gay croisette" - Da domani, sabato 1 giugno, nove giorni di eventi ospitati a ingresso gratuito dal locale LARGO in via Biordo Michelotti. Dibattiti, concerti, proiezioni e mostre per celebrare i 25 anni di GayPride a Roma.

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA