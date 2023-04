Arte e solidarietà con le uova pasquali di Sergio Valente

Party charity ad alto tasso vip tra antiche testimonianze imperiali, specchi ovali illuminati a giorno per rimirarsi meglio e calde luci soffuse. Allo Stadio di Domiziano, per l’edizione 2023 de “L’Arte nell’Uovo di Pasqua” di Sergio Valente, è folla glam. L’uovo, simbolo di rinascita, è diventato negli ultimi anni anche icona di solidarietà grazie al progetto ideato nel 2002 dall’hair stylist internazionale. Oltre quaranta le creazioni e interpretazioni artistiche del particolare oggetto. Opere inedite realizzate per l’occasione da pittori, scultori e designer di rilevanza nazionale ed internazionale. E tra un pezzo e l’altro la madrina Eleonora Daniele, in tubino lungo nero e tacco dodici, illustra la onlus beneficiaria individuata quest’anno dall’associazione “Gli amici di Sergio Valente”: ossia l’associazione “Life inside”, fondata dalla stessa Daniele insieme alle sorelle Elisa e Cosetta per promuovere lo sviluppo cognitivo e il recupero sociale dei portatori di handicap, con particolare riferimento ai soggetti autistici. L’happening sotto piazza Navona prende subito il volo con Alba Parietti, arrivata a sorpresa al braccio del suo Fabio Adami, e poi con Janet De Nardis, in corto scuro, Angela Melillo, in spolverino di velluto nero, apparsa con il tenore Roberto Cresca, e Enrica Bonaccorti, in bianco. Entrano Matilde Brandi, con borsone griffato, il conduttore Fabio Canino, Rosanna Lambertucci, Laura Lattuada con l’avvocato Laura Sgrò, Federica Formilli Fendi e il musicista Antonio Mezzancella. E ancora Nadia Rinaldi, in blusa di lurex dai toni argentati, Jean Paul Troili, Eva Grimaldi con Imma Battaglia, il soprano Alma Manera e Elena Aceto di Capriglia con Irene Bozzi. Ci sono l’assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato e la principessa Maria Pia Ruspoli. Tutti ad ammirare la mostra. Ecco la fotografa Tiziana Luxardo, con cappello da cowboy. L’evento è condotto da Cinzia Malvini con la direzione artistica di Eduardo Tasca, mentre l’organizzazione dell’allestimento del vernissage è a cura di Eleonora Cosi. E poi tante note con la colonna sonora live interpretata dalla voce di Loma e dal dj set di Musicama. La Daniele, nel corso dell’appuntamento, ricorda che la raccolta fondi promossa dall’associazione “Life inside”, a cui saranno destinati i proventi della vendita delle opere, consentirà di sostenere un progetto di trekking integrato realizzato dall’associazione “Fateci posto Aps”, dedicato all’autismo. Golosa pizza rustica e bollicine.