Sabato 1 Giugno 2024, 21:12

È sempre importante pensare a chi ha bisogno di un supporto o di un aiuto concreto. Lo sanno bene all’Istituto scolastico Cristo Re dove ieri si è svolto il Gala di beneficenza per raccogliere fondi in favore del reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Tutto nasce dall’idea solidale del Comitato “Insieme con il Cuore”, nato lo scorso marzo per volontà di alcune famiglie della scuola, con la consapevolezza che stare tutti insieme con il cuore, si sta meglio.

A conferma della valenza dell’iniziativa sono arrivati tanti personaggi legati al mondo dello spettacolo in primis gli attori Alessandro Tersigni del “Paradiso delle signore”, Dino Abbrescia e Susy Laude, Massimo Ghini, di recente al cinema nel film “Ennio Doris - C'è anche domani”. Non è voluto mancare l’atleta e campione olimpico di canottaggio Simone Venier giunto in compagnia della moglie Valeria Altobelli artista cinematografica, filantropa conduttrice, musicista e cantante che ha intrattenuto i presenti insieme alla cantautrice, attrice e atleta paralimpica nel triathlon Annalisa Minetti che ha voluto ufficializzare la partecipazione a Parigi 2024.

Per tutti è stato fondamentale ascoltare i dettagli del progetto dalle parole del professore Stefano Vicari direttore del dipartimento di neuropsichiatria infantile del Bambino Gesù e del dottore Niccolò Contucci, Segretario Generale della omonima Fondazione. Attesi anche i rappresentanti del Comitato come l’imprenditrice immobiliare del Gruppo Volpes Case e avvocata Tiziana Volpes, già vice presidente di Terziario Donna Confcommercio Roma, l’attrice cinematografica Mavina Graziani vicepresidente, e altri membri fondatori come la stilista Patrizia De Nicola, l’imprenditrice Simona Rosa del Gruppo Raco Clima e la commercialista Costanza Panvini. Obiettivo del partecipato e sentito Gala di beneficenza, che ha ottenuto il Patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio, è l’allestimento della sala d’attesa degli ambulatori di viale Baldelli, destinati al Day Hospital dei ragazzi con il disturbo dello spettro autistico o con i disturbi dell’alimentazione curato dalla Fondazione Bambino Gesù.