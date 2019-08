Trofeo Francesco Totti, il calendario dal 28 agosto del torneo firmato Totti Soccer

Giunto alla XII edizione, il 28 Agosto torna al Centro Sportivo Longarina di Ostia Antica il Trofeo Francesco Totti, riservato alla categoria Under 15, che si arricchirà della presenza dei kazaki dello Jas Qyran. Tra le partecipanti, suddivise in due gironi da cinque, oltre agli asiatici ed alla Totti Soccer School, la compagine campana della Raffaele Sergio Academy, Roma, Napoli, Benevento, Hellas Verona, Perugia, Villalba e Spes Montesacro.

La prima sfida non poteva non coinvolgere la squadra ospitante, la Totti Soccer School, che se la vedrà con la Roma in una gara che racchiude tutta l’essenza e la bellezza del trofeo che prende il nome dal campione del mondo 2006 ed ex capitano giallorosso. Tutte le altre gare verranno disputate nella dimora sportiva della Totti SS quindi al centro sportivo La Longarina, situato ad Ostia Antica in via di Castel Fusano.

