Martedì 31 Gennaio 2023, 00:27

Le fredde notti di fine gennaio nella capitale, si scaldano con l’euforia ed il calore dei party più esclusivi di Roma. E l’occasione per ritrovarsi in un luogo 'per pochi intimi' con indosso il vestito migliore, è quella della 'festa vip' che ha infiammato il rifinito rooftop sul tetto del luxury hotel in Via della Fontanella. É proprio quella la location scelta per ospitare il compleanno della lookmaker ed esperta nella cura dell'immagine, Francesca Pappalardo. Un party dal respiro francese il cui tema prende spunto dalle mille e più luci del Moulin Rouge.

Una Roma di notte dallo spirito 'français', per la festa in cui l’imprenditrice romana ha sorriso e brindato alle sue prime quaranta candeline, circondata dall’affetto di tanti amici e dei volti noti del jet set, tra cui Valeria Marini, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro, tutti accolti dalle iconiche note di quei can-can che da sempre animano i palcoscenici parigini del quartiere Pigalle. Il voluminoso e colorato chignon delle ballerine, svolazza leggiadro tra gli ospiti che vengono accolti in sala da un rigoroso quanto divertente dress code: rosso e nero per le donne e total black per gli uomini.

Le atmosfere da cabaret sono alternate alle morbide selezioni musicali di un djset dal genere più contemporaneo, a base di deep e organic house, per un party cha ha intrattenuto gli ospiti, allietati anche dalla gustosa proposta enogastronomica della casa. Dalla tempura fatta con Grana e aceto balsamico, all’orientale sushi hires hosomaki, che ha donato un tocco esotico all'aperitivo. Poi un bel giro di primi e di secondi piatti, realizzati in equilibrio di gusto tra mare e terra, in attesa della torta, quella charlotte alla panna, cioccolato e fragole fresche che ha convinto tutti. Francesca Pappalardo si gode la sua serata danzante, con quel piglio da donna determinata e di carattere con cui è riuscita a ritagliarsi un posto d’onore nel settore della cura dell’immagine.

Uno dopo l’altro dà il benvenuto ai suoi invitati, ricevendo gli auguri sinceri dell’affiatata coppia Incorvaia-Ciavarro con cui scherza affettuosamente, insieme agli abbracci del casting Antonello Lauretti seguito poi da Matilde Brandi, Fanny Cadeo e Manila Nazzaro. In tarda serata arriva anche la diva Valeria Marini a regalare un "Happy Birthday" in stile Marilyn e il suo abbraccio stellare alla festeggiata del cuore.