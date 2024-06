Fossanova, arriva la terza edizione di Vini d’Abbazia: il meglio della produzione enologica dei monasteri europei

Dalla cura dello spirito alla cura dei vigneti: nel pieno rispetto del motto benedettino ‘Ora et labora’ dal 7 al 9 giugno arrivano all’abbazia di Fossanova le migliori produzioni vinicole dei monaci di tutta Europa in occasione di ‘Vini d’abbazia’, evento dedicato alla conoscenza ed alla degustazione dei vini prodotti ancora oggi nei monasteri, nel solco di una tradizione millenaria che affonda le sue radici agli albori del Medioevo.

La terza edizione di ‘Vini d’abbazia’ si terrà, come di consueto, presso il borgo antistante l’abbazia di Fossanova nel comune di Priverno, e verrà nuovamente coordinata dalla delegazione Ais – Associazione italiana sommelier di Latina. “Partecipiamo con entusiasmo a questo progetto di valorizzazione territoriale in cui mettiamo in campo le nostre capacità di servizio e di organizzazione come degustatori, per far conoscere i vini provenienti dalle abbazie d’oltralpe o italiani, ma anche i vini e i prodotti di Latina – afferma Umberto Trombelli, delegato Ais Latina -. Tra l’altro ci saranno presidi Slowfood che permetteranno di vivere un’esperienza nell’esperienza, un viaggio nel tempo che è divenuto un richiamo per soci e non, provenienti dal Lazio e altre regioni”.

Oltre 30 saranno le cantine presenti alla manifestazione in rappresentanza di altrettanti monasteri e, tra le curiosità, si segnala una prima assoluta: questa edizione vedrà la partecipazione della Georgia con il monastero Alaverdi, struttura risalente al VI secolo d.C. nota per il vino in anfora. Sempre in tema di anteprime per la prima volta verrà presentato il prosecco superiore Docg del Monastero Cistercense dei Santi Gervasio e Protasio di Vittorio Veneto, il cui vigneto si trova all’interno delle mura del monastero. Altra novità sarà rappresentata dall’abbazia di Santa Maria de La Matina, di San Marco Argentano in provincia di Cosenza, luogo di sosta dei crociati in partenza per la guerra santa e tappa di un itinerario obbligato per i Cavalieri di Malta.

Completano il quadro delle realtà monastiche italiane partecipanti l’abbazia di Novacella, l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, l’abbazia di Busco, il monastero di Santo Stefano Belbo, il monastero di Sabiona – Valle Isarco, il convento di Murigries. A fare compagnia a queste realtà religiose che in questa occasione uniscono sacro e profano, i vini del Lazio rappresentati dalle cantine della Strada del vino di Latina, della Strada del Cesanese del Piglio, del Consorzio del Cesanese del Piglio, del Consorzio Cabernet Dop di Atina e del Consorzio Cori Doc.

“Vini d’Abbazia è ormai una manifestazione di carattere regionale e istituzionale che premia l’impegno e la professionalità dei sommelier Ais del Lazio e di Latina in particolare – afferma Francesco Guercilena, presidente Ais Lazio -. La presenza delle massime cariche istituzionali e non, del comparto enogastronomico regionale e locale testimonia l’importanza e lo sforzo di fare sistema per valorizzare qualitativamente la cultura del vino”.

Proprio su quest’ultimo argomento si terrà sabato 8 giugno alle ore 18 la tavola rotonda ‘Vino, turismo e cultura – Le risorse di un territorio’ moderata dal giornalista Rai Rocco Tolfa, alla quale prenderanno parte il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, il presidente Azienda speciale Informare Luigi Niccolini, il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, il Commissario straordinario Arsial Massimiliano Raffa, l’assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare della regione Lazio Giancarlo Righini.