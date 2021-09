Torna per una nuova edizione online Food, Wine & Co: quattro incontri per la valorizzazione del settore eno-gastronomico

Venerdì 24 Settembre 2021, 20:54

Torna la nuova edizione dell’evento formativo Food, Wine & Co. anche quest’anno in versione digitale. Ad annunciarlo è il master in economia e management della comunicazione e dei media dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Il Food, Wine & Co. si terrà il 15 e 16 ottobre 2021 e sarà visibile a tutti sulla piattaforma di eventi Beryllium. L'iniziativa si inserisce all’interno di "Welfair-Il benessere in fiera" fiera dedicata a temi del benessere e della salute, organizzata da Fiera di Roma.

L'evento sarà dedicato a temi del benessere e della salute. Quattro incontri finalizzati alla valorizzazione del settore agroalimentare ed eno-gastronomico di cui verrà esaltato il valore strategico sia per la competitività delle aziende italiane che per il Sistema Paese, con il fine di approfondire, sempre in ottica di marketing e comunicazione, gli aspetti della sostenibilità legati, da un lato, al Made In Italy, alla genuinità dei suoi prodotti, all’eccellenza di persone e territori; dall’altro, alla dimensione del cibo in rapporto ad uno stile di vita sano, ispirato al benessere e alla salute, e all’impatto di questo su ambiente e vivibilità.

L'evento ha anche il sostegno di Ega Worldwide, Acqua Filette, Birra del Borgo, Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Alfio Neri, Alce Nero, Alet, Casata Mergé, Masseria La Cattiva, Mulinum, ed Archi’s Comunicazione, dedicandolo interamente al tema della Sostenibilità.

Il programma della prima giornata

Il decennale 2012-2021”, prevede i seguenti appuntamenti: 15 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 15.30 - Tavola Rotonda dal titolo “Food, Wine & Co. 2012-2021: 10 anni dopo. Un decennio travolgente”. Una Tavola Rotonda con rinomati ospiti, operatori del settore, con esperienze in ambito professionale, manageriale e imprenditoriale, per parlare del decennio in cui Food, Wine & Co. ha raccontato il comparto enogastronomico del Nostro Paese, analizzando cambiamenti da diversi punti di vista, sempre con un occhio puntato al futuro.

Dalle 15:45 alle 17:30 è previsto il webinar “Food & Wine settore alla svolta: come uscire dalla pandemia? Le sfide del marketing e della comunicazione” per affrontare insieme a un illustre panel di professionisti, manager e imprenditori, i temi della ripartenza dal punto di vista di un settore, quello agro-alimentare ed enogastronomico, sempre più centrale per l’economia del nostro Paese che secondo dati Istat ha contribuito, nel 2020, al 15% dell’intero Pil e di un comparto, quello marketing e comunicazione, posto di fronte a nuove sfide per via del repentino cambiamento di preferenze e modalità di acquisto dei consumatori.

La giornata del 16 ottobre

Dalle 9:30 alle ore 11:15 è prevista è in programm a il webinar "Una 'nuova' vita nei borghi e nelle città. Cibo, benessere, turismo sostenibile". L'incontro sarà moderato da Simonetta Pattuglia docente di marketing e comunicazione, curatrice di food wine & co., direttrice del master in economia e management della comunicazione e dei media, all'Università di Roma “Tor Vergata” parteciperanno invece all'incontro Bruno Bertero direttore marketing, promoturismo Friuli Venezia Giulia, Leonardo Di Vincenzo, fondatore della masseria La Cattiva, Letizia Pini, comunicatrice e founder convention bureau Siena, Pietro Parodi segretario generale e responsabile Regione Toscana, Assinrete, Luisa Piazza, managing director, visit Piemonte e Giuseppe Albeggiani amministratore delegato, Enit.

A seguire dalle 11:30 alle ore 13:30 è previsto il webinar “Food, Ambiente e Sostenibilità: per sempre ecologici” dove sarà raccontato il connubio indissolubile tra ambiente e sostenibilità, grazie a racconti e testimonianze di professionisti e manager di grandi imprese, esperti di salute ed imprenditori che hanno fatto dello spirito ecocompatibile il motore delle loro realtà, con lo scopo di ricordarci l’importanza del nostro pianeta, della nostra salute fisica e mentale, da cui non può prescindere uno stile di vita sano e armonioso.

L'incontro online sarà introdotto dalla dott.ssa Simonetta Pattuglia e all'incontro prenderanno parte Marco Pellizzoni commercial director consumer panel, GfK Italia, Daniela Brignone curatrice archivio storico e museo, affari istituzionali Birra Peroni, Stefano Caccavari fondatore Mulinum di San Floro e Val d’Orcia e Laura Di Renzo docente di Scienze della Nutrizione all'Università di Roma “Tor Vergata”.