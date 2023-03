Roma, con la Fondazione Guido Carli i talenti (al femminile) salgono in cattedra

«La musica, e in particolare la musica d’insieme, è uno strumento potente di cittadinanza e di educazione al rispetto». Così Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, nonché nipote dell’ex Governatore di Bankitalia, illustra la richiesta al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, perché sia istituita un’orchestra in ogni scuola, dalle elementari ai licei. Ed è proprio con questa proposta che la Fondazione lancia le Lectiones Magistrales di Claudia Parzani, prima donna presidente di Borsa Italiana, e Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, che il 6 marzo si terranno nell’Aula Magna della Luiss e saranno anche in diretta streaming sui social della Fondazione, su ansa.it, tgcom24 e Luiss Social tv. Il doppio evento darà inizio alle celebrazioni per il trentennale della scomparsa dello statista, ex Ministro del Tesoro ed ex Governatore della Banca d’Italia.

Roma, via alle celebrazioni della Fondazione Guido Carli

«Abbiamo scelto non a caso questa data per avviare le commemorazioni, che culmineranno il 5 maggio al Teatro dell’Opera – spiega Liuzzo - il 6 marzo è la Giornata europea dei Giusti. Una Giornata dedicata alla memoria del bene. E di bene, all’Italia e all’Europa, Carli ne ha fatto moltissimo. Lo ha ricordato il Presidente Mattarella, sottolineando nel 2018 che “la Repubblica deve molto alla sua intelligenza, alla sua opera, al suo rigore morale”». Ad aprire l’evento sarà il saluto di Romana Liuzzo, seguito da quello del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. Giampiero Massolo, Presidente di Ispi e di Atlantia, introdurrà “Elogio dell’insuccesso.

Le nuove leadership tra gentilezza e diversità” di Parzani - tra le proposte della Fondazione, l’inserimento degli insuccessi nei curricula – e “Cantare fuori dal coro. Le voci delle donne, oltre i pregiudizi” di Venezi. La conclusione sarà di Gianni Letta, Presidente onorario della Fondazione. Molti i nomi di istituzioni, cultura e imprenditoria nel parterre, da Maurizio Gasparri, Federico Mollicone, Mariastella Gelmini a Lamberto Dini, Renato Brunetta, Pasquale Tridico, Francesco Paolo Figliuolo. E Ruth Dureghello, Bernardo Mattarella, Francesca Reich, Luigi Gubitosi, Francesco Giambrone e altri. «Guido Carli – ricorda Liuzzo - sognava un’Italia prospera in un’Europa fatta di crescita, occupazione e solidarietà tra gli uomini. Un Paese capace di liberarsi dai lacci e lacciuoli per fare spazio ai giovani e al merito».