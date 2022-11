Sabato 19 Novembre 2022, 08:50

La voce di Fiorella Mannoia per una ricorrenza d'eccezione. Folla di vip nel foyer della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Sta per andare in scena la grande festa per i 30 anni del Due Ponti Sporting Club. Lo show, presentato da Eleonora Daniele e Salvo Sottile, coadiuvati sul palco da Filo Merola, riunisce per l'occasione i più famosi personaggi dello spettacolo e delle istituzioni, amici di Emanuele e Pietro Tornaboni. La sala è sold out. Arriva il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Prenotati il Ministro per lo sport Andrea Abodi e il vice presidente della Camera Fabio Rampelli. Il fulcro dello spettacolo è il concerto di Fiorella Mannoia, artista italiana tra le più amate dal pubblico di tutte le età. La cantante propone La combattente, Che sia benedetta, La cura, Sally, Quello che le donne non dicono. Scroscio di applausi.

Si avvicendano sul palco e in platea il mattatore Rosario Fiorello, con indimenticabili chicche, l'irresistibile Gabriella Germani, che imitata Giorgia Meloni e Sabrina Ferilli, Jimmy Ghione, Stefano Fresi e Cristiana Polegri, Edoardo Leo, Max Gazzé, che offre un'intensa esibizione alla chitarra. Alla serata, con la consegna di diverse targhe in cristallo, partecipano inoltre Nadia Bengala, in lungo nero, Sebastiano Somma, Marina Occhiena, Rudy Zerbi, Samantha de Grenet, Roberta Giarrusso, e ancora Margherita Granbassi, Enrica Guidi, Giovanna Rei, Sofia Bruscoli, Antonella Elia, Pietro Delle Piane, Pino Quartullo con la sua Margherita, Antonella Salvucci, Flaminia Bolzan. E ancora note con la speaker radiofonica e vocalist Francesca Romana D'Andrea che esegue i sette brani musicali più trendy degli ultimi trent'anni. Applaude il direttore generale di Rds Massimiliano Montefusco.