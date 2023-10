Trastevere, ciak si gira tra le stelle e arriva la star di "Mare fuori"

I vicoli di Trastevere tornano ad essere scelti per dominare l’affascinante mondo del cinema. In una trattoria nei pressi di vicolo del Mattonato, nella parte più vera dello storico quartiere, diversi turisti incuriositi si sono fermati a guardare una folla composta da troupe, cast e regista che scherzava tra loro mentre prendevano forma le riprese di “Taxi Monamour”, il nuovo film di Ciro De Caro. Tra le diverse comparse sparse nel vicolo, si riconosceva la protagonista Rosa Palasciano che, dopo il successo e la candidatura ai David di Donatello per l’interpretazione in “Giulia”, torna ad essere diretta da De Caro e a firmare con lui la sceneggiatura.

Ad affiancarla al centro della storia e delle riprese romane sui riconosceva Yeva Sai, attrice ucraina che sarà anche nel cast della quarta stagione della fortunata serie televisiva “Mare fuori”.

La vicenda di “Taxi Monamour” è incentrata sull’incontro tra due donne all’apparenza diverse ma che in fondo si assomigliano più di quanto immaginino. Si tratta di Anna, in conflitto con se stessa e la propria famiglia mentre sta affrontando in solitudine la sua malattia e Cristi, in fuga da una guerra che la tiene lontana da casa. Tutti consigliano ad Anna di seguire il suo compagno in un viaggio di lavoro e a Cristi di restare al sicuro in Italia; l’incontro tra le due donne, seppur breve, sarà un tuffo nella libertà. «È la storia di un incontro casuale - racconta il regista - e intenso, in cui il mio tentativo sarà di essere un testimone silenzioso e discreto». Il quarto lungometraggio di De Caro, dopo “Spaghetti Story” e “Giulia”, è prodotto da Simone Isola e Giuseppe Lepore per Kimerafilm, in associazione con Michael Fantauzzi per MFF, in collaborazione con Rai Cinema, con Adler Entertainment e con il contributo del Ministero della Cultura. Le riprese per Roma continueranno ancora per cinque settimane.