Con il regista Veltroni un viaggio nel tempo

C’è sempre un po’ di Walter Veltroni in ogni opera che decide di realizzare: che si tratti di un libro o di un film, di certo dentro si ritrova una parte della sua storia personale. Lo conferma la vicenda raccontata in “Quando”, tratta dal suo romanzo omonimo, con protagonista Giovanni che nell’estate del 1984, durante il dolore collettivo per la morte di Enrico Berlinguer, perde conoscenza per colpa dell’asta di una bandiera finita tragicamente sulla sua testa. E si risveglia solo nel 2017. Oggi la pellicola è nelle sale ma ieri alla prima ad inviti per godere della sua utima fatica cinematografica c’erano amici, diversi colleghi legati alla sua fase politica e tanti estimatori. Veltroni è arrivato tra i primi con la moglie Flavia Prisco.

Oltre all’emozionato protagonista Neri Marcorè a cui si affiancano Fabrizio Ciavoni, Olivia Corsini e Gianmarco Tognazzi, si sono succeduti davanti agli scatti dei fotografi il regista Pupi Avati arrivato con il fratello Antonio, la segretaria del Pd Elly Schlein, Giovanna Melandri, Andrea Salerno e Nicola Zingaretti. L’ad della Rai Carlo Fuortes salutava Bianca Berlinguer e Alberto Matano entrava sotto braccio a Berta Zezza. Flash per Elena Di Cioccio, Massimiliano Bruno è arrivato con Sara Baccarini, seguito dalla giornalista Bianca Berlinguer e dai colleghi Luca Sappino, Tiberio Timperi e Tiziana Panella. Gianni Letta era insieme all’amata Maddalena Marignetti. Dharma Mangia Woods sorrideva felice e Anna Finocchiaro salutava il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Entravano alla spicciolata anche Pierluigi Battista che ha accettato di interpretare il personaggio di Mario, Massimo D’Alema con la moglie Linda Giuva, Marianna Màdia, Vincenzo Salemme, Massimo Gramellini, Fabrizio Roncone con Federica Serra, Roberto Morassut e l’attrice coreana Sun Hee You. Gentile come sempre Vincenzo Vita presidente Aamod, seguito da Enrico Lucci che intervistava i presenti con il solito piglio ironico. Attesi anche la protagonista femminile Valeria Solarino, la produttrice Matilde Bernabei, oltre a Giancarlo De Cataldo e Concita De Gregorio di recente nominata direttrice di “The Hollywood Reporter Roma”.